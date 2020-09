La Alan Kurdi con 125 migranti va a Marsiglia

La nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea-Eye, che sabato ha salvato 133 migranti in mare, si sta dirigendo verso il porto di Marsiglia, in Francia, dopo aver visto fallire i suoi tentativi di raggiungere le coste italiane. Lo ha annunciato la stessa ong – che ha sede a Regensburg, in Baviera – attraverso i propri canali social.

“L’inerzia delle autorità italiane e tedesche ci costringe a questo provvedimento”, ha scritto in una nota il leader della Ong, Gorden Isler. Da ieri sera, scrive Agi, Alan Kurdi naviga verso il porto nel Sud della Francia dove deve recarsi “come previsto per cambiare l’equipaggio e preparare un nuovo intervento nel Mediterraneo orientale“.

Ieri mattina, la Guardia costiera italiana aveva evacuato otto persone. precisamente: un uomo, due donne e cinque bambini, tra i quali un bimbo di soli 5 mesi. A bordo sono rimaste 125 persone.

Sea-Eye spiega che fino a ieri sera “nessun comando delle operazioni di soccorso europeo si è preso in carico il coordinamento delle persone soccorse che si trovano sulla Alan Kurdi”.

🟠 4 days after the rescue mission still no country is willing to take responsibility for the 125 people on board of the #ALANKURDI. The captain is now heading towards our Port of Call in Marseille. Read now the detailed press release. https://t.co/G6HKJ2OPf6

— sea-eye (@seaeyeorg) September 23, 2020