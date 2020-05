La Dolce Vita non è solo Anita Ekberg sotto lo scroscio delle acque della Fontana di Trevio o lo sguardo malandrino di Marcello Mastroianni, è tanto altro nonostante a primo impatto prevalga principalmente un mondo glamour e ovattato dove a vincere è il vizio. “Molti ricordano la bellezza di questo film – racconta Vincenzo Mollica, giornalista del TG1 ad Interris.it -, ma in pochi ricordano lo scandalo. Ci furono tante cose che non tornavano. Tanti aspetti che per l’epoca erano innovativi e rivoluzionari. In quel film, infatti, c’era la realtà che entrava prepotentemente nella nostra vita”.

Un film rivoluzionario

L’Italia degli anni ’60, infatti, credeva incessantemente e senza ombra di dubbio al miracolo economico e pensava di poter ambire a tutto, al consumismo e alle velleità più sfrenate, senza pagare alcuno scotto. E se in un solo film oltre allo scandalo c’è così tanta poesia, così tanta cura nel dettaglio, nei personaggi e nell’opulente bellezza che la Roma mondana e barocca rappresentata (nel film il protagonista Marcello la definisce “una giungla in cui nascondersi”), la giuria di Cannes non poteva che rimanerne estasiata, concedendo l’ambito premio alla pellicola italiana, la Palma d’oro che arrivò proprio il 20 maggio 1960.