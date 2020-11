30.550 i contagiati, oggi, in Italia. 352 i morti. 211.831 i tamponi effettuati

In Italia, oggi, il numero dei contagi registrati è pari a 30.550. Gli attualmente positivi sono 443.235. Il numero delle vittime è in totale 39.764 (352 in più rispetto a ieri). I casi totali sono 790.377. Il totale dei dimessi guariti è 307.378. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.292. Le persone in isolamento domiciliare sono 418.827. I pazienti ricoverati con sintomi ammontano a 22.116. Il totale dei casi testati è pari a 10.021.035. I tamponi effettuati oggi sono 211.831, per un totale di 16.497.767.

La situazione regionale

La regione in testa alla classifica per maggior numero di positivi registrati è la Lombardia con 7.758 casi. Seguono la Campania 4.181 il Piemonte 3.577, il Veneto 2.436, il Lazio 2.432, la Toscana 1.828. Il Molise registra 26 casi.

Articolo in aggiornamento…

