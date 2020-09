Oggi, si registrano 1733 casi di coronavirus in Italia. Un aumento pari a 336 rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 30.099. Mentre, 274.644 è il numero dei casi totali registrati. 121 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto al 03/09). Le persone in isolamento domiciliare sono 28.371, con un aumento di 1081. Sono 1607 i ricoverati con sintomi. I guariti, in totale, sono 209.027 (+537 rispetto a ieri). Le vittime ammontano a 11 per un totale di 35.518. I casi testati raggiungono la quota di 5.414.708. I tamponi effettuati sono 9.034.743, con un incremento di 113.085.

La situazione regionale

337 sono i casi registrati in Lombardia mentre il Veneto raggiunge 237 casi. Lazio e Campania registrano lo stesso numero di casi: 171. 117 sono i positivi in Puglia e 126 in Emilia- Romagna. La Valle d’Aosta registra 2 casi.

Il paziente 1

Domani, torna a giocare a calcio il “paziente 1“, Mattia Maestri. Era stato il primo paziente colpito dal Covid scoperto a Codogno (Lodi). Disputerà in un triangolare tra la nazionale dei sindaci (oltre 120), una selezione di politici della “ex zona rossa” e una selezione di volontari della Protezione civile, che si aprirà oggi e durerà fino a domenica. Il 38enne, amante dello sport, prima di essere ricoverato, aveva giocato il 15 febbraio scorso la sua ultima partita nel Cremasco nella fila della squadra amatoriale Picchio Somaglia.

