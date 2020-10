100 anni Gianni Rodari, Franceschini: “Genio assoluto della fantasia”

“Genio assoluto della fantasia“: così il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ricorda Gianni Rodari, a 100 anni dalla nascita, “straordinario scrittore, pedagogista, autore per bambini e ragazzi, inventore di favole e filastrocche.

Franceschini

“Un intellettuale a tutto tondo che ha rivoluzionato la letteratura per l’infanzia rendendola vivace e divertente. Nel corso dell’ultimo anno – prosegue Franceschini – grazie al lavoro del Comitato celebrativo appositamente istituito dal Mibact, dal Cepell e dalle biblioteche dello Stato, la sua figura è stata ricordata con centinaia di iniziative e non è un caso che l’edizione della Settimana della Lingua italiana nel Mondo del 2020 – in corso proprio in questi giorni – sia dedicata al rapporto tra la parola e l’immagine di cui Rodari, con le sue opere e i suoi insegnamenti, è stato uno dei grandi precursori”.

L’omaggio

L’omaggio allo scrittore di Omegna (in provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte) che nacque il 23 ottobre 1920 corre anche in rete e sui media: citazioni riprese dai social, il doodle di Google e con Rai Ragazzi 5 puntate speciali dell’Albero Azzurro, per altrettante filastrocche. Inoltre, oggi per un compleanno speciale Radio Kids si trasforma, tutto il giorno, in “Radio Rodari” per dare voce al ricordo con la lettura delle sue favole più note.

Gianni Rodari, qui la biografia.

