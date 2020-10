​Coronavirus Italia: il bollettino oggi 3 ottobre 2020

Secondo i dati di oggi, 3 ottobre, del Ministero della Salute sulla pandemia in Italia, sale il numero dei nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 2.844, ieri erano 2.499. Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile quando se ne registrarono 3.021.

Le vittime sono 27 in un giorno (ieri 23) per un totale di 35.968. Stabili le terapie intensive (297).Da ieri effettuati 118.932 tamponi (ieri 120.301) per un totale da inizio emergenza di 11.691.391. I guariti giornalieri sono 1.247, per un totale di 231.217.

Lazio: pericolo Rsa

Oggi nel Lazio – scrive il Messaggero – record dei tamponi quasi 14 mila e si registrano 261 casi e di questi 112 a Roma, 5 i decessi. Lo riferisce in una nota l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Controlli a tappeto delle Asl per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle Rsa e le case di riposo.

Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 35.743 casi di positività, 167 in più rispetto a ieri, di cui 75 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Si registra purtroppo un decesso. Si tratta di una donna in provincia di Parma.

Campania: positivo Elmas

Aumentano ancora i positivi in Campania. Sono 401 rispetto ai 392 di ieri peraltro con meno tamponi effettuati: 7.498 nelle ultime 24 ore rispetto ai precedenti 8.482. Il totale dei positivi arriva a 13.925 su un complessivo di 620.282 tamponi. C’è una vittima, il totale dei deceduti arriva a 465. In aumento i guariti del giorno: 103 contro i 42 precedenti.

Il centrocampista macedone del Napoli, Elif Elmas, è risultato positivo al Covid 19. E’ emerso dall’analisi degli ultimi quattro tamponi che erano rimasti dal test effettuato stamattina. Elmas è il secondo calciatore del Napoli positivo dopo Zielinski.

Sicilia

Sono 182 i nuovi casi positivi al Covid 19 oggi in Sicilia. Sono 56 le persone dimesse e tre quelle decedute nelle ultime 24 ore. Nell’isola attualmente ci sono 3171 positivi. La Regione Siciliana ha precisato che dei 182 nuovi casi, due sono migranti ospiti nell’hotspot di Lampedusa.

Lombardia

In Lombardia a fronte di 18.860 tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi al coronavirus per una percentuale pari al 2 per cento. Lo comunica la regione nel consueto bollettino giornaliero con l’andamento della pandemia. Contestualmente, si registra un forte incremento delle persone guarite e dimesse (+392). I nuovi decessi sono cinque e portano il totale delle morti dall’inizio dell’emergenza a 16.969.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 205.184 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.044 (+24 rispetto a ieri), quelle negative sono 203.140. Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria, che fa registrare 558 casi attualmente attivi (erano 538 ieri).

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.