Settimana della Musica Italiana, quattro concerti per unire Italia e Tunisia

Settant’anni di relazioni diplomatiche diventano l’occasione per celebrare un legame costruito anche attraverso la cultura. Con la Settimana della Musica Italiana, l’Italia porta in Tunisia quattro concerti ospitati nei più importanti festival del Paese, trasformando la musica in uno strumento di dialogo, incontro e cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo.

La Settimana della Musica Italiana celebra i 70 anni delle relazioni diplomatiche

Quattro concerti, quattro linguaggi musicali e tre prestigiosi festival per raccontare la ricchezza della produzione musicale italiana e del dialogo culturale tra l’Italia e la Tunisia. È questo il programma della Settimana della Musica Italiana, iniziativa promossa dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi e dall’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con il Festival Internazionale di Hammamet, il Festival Internazionale di Cartagine e il Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jem. La rassegna rappresenta uno degli appuntamenti centrali delle celebrazioni del 70mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Roma e Tunisi. Un traguardo che conferma la solidità di un partenariato costruito nel tempo anche attraverso la centralità della cooperazione culturale.

L’Ambasciatore Prunas: la cultura è un pilastro del partenariato

“La cultura – ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia a Tunisi, Alessandro Prunas – è uno dei pilastri del partenariato tra Italia e Tunisia. Con l’inserimento della Settimana della Musica Italiana in tre dei principali festival tunisini, celebriamo non solo il traguardo dei 70 anni delle nostre relazioni diplomatiche, ma secoli di dialogo, scambi e contaminazioni culturali che hanno contribuito a plasmare le nostre società e che costituiscono il fondamento della relazione speciale tra i nostri popoli”.

Mario Biondi inaugura la rassegna a Hammamet

Ad aprire la rassegna, il 2 agosto a Hammamet, sarà Mario Biondi, una delle voci più apprezzate del panorama soul europeo. L’artista celebrerà il ventennale di Handful of Soul, l’album che lo ha consacrato a livello internazionale, con uno spettacolo che attraversa i grandi successi della sua carriera.

Il Rondò Veneziano protagonista al Festival di Cartagine

Il 4 agosto sarà invece il Festival di Cartagine ad accogliere il Rondò Veneziano, ensemble che ha saputo costruire un linguaggio originale fondendo la tradizione barocca veneziana con sonorità contemporanee, conquistando il pubblico internazionale.

Le grandi colonne sonore del cinema a El Jem

Il sipario si sposterà poi a El Jem, dove l’Oida – Orchestra Instabile di Arezzo sarà protagonista di due appuntamenti. Il 6 agosto porterà in scena “Cinecittà/Hollywood – Le grandi colonne sonore del cinema”, un omaggio ai compositori che hanno scritto alcune delle pagine più celebri della storia del cinema, da Ennio Morricone a Nino Rota, da Nicola Piovani a Henry Mancini e Leonard Bernstein. Un viaggio musicale tra capolavori come C’era una volta in America, La vita è bella, Il Gattopardo, Il Padrino e West Side Story. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Orchestra da Camera Fiorentina nell’ambito del progetto Boarding Pass Plus 2025-2027.

Napoli nel Mediterraneo chiude la Settimana della Musica Italiana

L’8 agosto sarà la volta di “Napoli nel Mediterraneo“, diretto dal Maestro Filippo Zambelli con Gianni Bruschi, Loredana Carannante e Carlo Putelli. Il programma attraversa la canzone napoletana, il bel canto e la tradizione popolare, restituendo l’immagine di Napoli come ponte naturale tra le culture del Mediterraneo e luogo d’incontro fra identità, memoria e contaminazioni musicali.

Quattro appuntamenti per rafforzare il dialogo culturale

Dal soul al repertorio barocco rivisitato, dalle colonne sonore alla tradizione partenopea: quattro appuntamenti, quattro esperienze artistiche differenti, pensate per coinvolgere pubblici di ogni età e testimoniare la vitalità di una scena musicale capace di coniugare tradizione, innovazione e apertura internazionale. Nell’anno del settantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Tunisia, l’organizzazione della Settimana della Musica Italiana nel quadro dei grandi festival tunisini conferma la centralità del dialogo culturale nel ricco e articolato partenariato italo-tunisino.

Fonte Ansa