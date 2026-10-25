“Il tuo bacio su di me”: il soffio dello Spirito Santo nel nuovo brano e nella raccolta di Tiziana Manenti

Tiziana Manenti festeggia oltre vent’anni di carriera nella Christian Music con il lancio di “Il tuo bacio su di me”, brano inedito che dà il titolo alla sua nuova raccolta antologica. Nata durante il periodo pandemico come intimo momento di preghiera e di memoria per la scomparsa della nonna, la canzone si sviluppa come una ballata pop contemplativa che intreccia ricordi personali e spiritualità universale. Attraverso l’evocativa immagine del soffio dello Spirito Santo, la cantautrice trasforma l’esperienza degli affetti e della gratitudine in un’invocazione orante, offrendo un pezzo chiave per comprendere l’intero percorso umano e artistico della sua produzione musicale.

Il singolo

Il tuo bacio su di me, l’inedito che dà il titolo alla collection dedicata agli oltre vent’anni di Tiziana Manenti come interprete di Christian Music, è una canzone intima e luminosa, nata come invocazione allo Spirito Santo e ringraziamento per la vita. Il brano nasce nel 2022, durante la pandemia, in una domenica d’inverno coincisa con il quarto anniversario della scomparsa della nonna materna Licia, figura importante nella vita e nel cammino di fede di Tiziana. Da quel momento di memoria e gratitudine affiorano insieme parole e melodia: Il tuo bacio su di me nasce di getto, con l’immediatezza dei momenti più autentici della sua scrittura. Il ricordo personale si allarga però a una riflessione universale. Nei versi convivono passato, presente e futuro e il brano diventa una presa di coscienza della bellezza di ciò che spesso viene dato per scontato: gli affetti, il tempo condiviso, la possibilità di sentirsi amati e accompagnati.

Spirito Santo

Al centro della canzone c’è l’immagine del soffio: “Soffia dentro me / lo Spirito che è in te”. Il “bacio” del titolo diventa così il segno della presenza dello Spirito Santo, capace di attraversare la vita quotidiana, i ricordi e le assenze, unendo Terra e Cielo attraverso quel “filo sottile e invisibile” percepito alla nascita stessa del brano. Dal punto di vista musicale, è una ballata pop contemporanea dall’andamento disteso e contemplativo. Comincia in modo raccolto, come un pensiero confidato a fior di labbra; le strofe mantengono un passo intimo e narrativo, mentre il ritornello apre a una tensione più ampia ed emozionale, prima di tornare nel finale a una dimensione lieve e rassicurante, richiamando la carezza del “bacio” evocato nel titolo. La linea vocale conduce dall’introspezione a una dimensione più luminosa e spirituale, fino alla ripetizione finale di “soffia dentro me”, che rafforza la natura orante della composizione. Custodito per alcuni anni prima della pubblicazione, il brano non è soltanto l’inedito che affianca i brani più significativi di oltre vent’anni di musica, ma una chiave di lettura del percorso artistico e umano di Tiziana. Il soffio dello Spirito diventa l’immagine di una Presenza che ha accompagnato nel tempo la sua creatività e il desiderio di trasformare l’esperienza personale in musica capace di parlare al cuore di ogni persona.