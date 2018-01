MARTEDÌ 09 GENNAIO 2018, 16:41, IN TERRIS



SANREMO

Hunziker e Favino al Festival insieme a Baglioni

Il direttore artistico: "Sì agli ospiti stranieri, ma devono cantare qualcosa che abbia una matrice italiana"

MANUELA PETRINI

ramai è ufficiale: Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino faranno parte, al fianco di Claudio Baglioni, del team del Festival di Sanremo 2018 che andrà in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio. Il direttore artistico ha sottolineto che la 68esima edizione della kermesse sanremese sarà all'insegna dell'immaginazione, ma anche "un grande racconto, un grande affresco musicale". Sì agli ospiti stranieri, ma "con una regola d'ingaggio chiara - ha spiegato il cantautore -. Devono venire a cantare qualcosa che abbia una matrice italiana".

Hunziker: "Vorrei portare un momento dedicato alla femminilità"

"Io sono davvero gasatassima - ha spiegato Michelle Hunziker scherzando con Baglioni su cosa ci fosse nei fiori -. Ho scoperto la mia partecipazione dai giornali, poi è arrivata la chiamata di Claudio. Vorrei portare un momento dedicato alla femminilità non in modo retorico, ma in modo speranzoso. Vorrei che fosse snociolato in maniera diversa da quello dei Golden Globe: in Italia abbiamo altri argomenti".

Favino: "Sono fan del Festival da quando ero bambino"

"E' una cosa completamente nuova per me - ha commentato l'attore Pierfrancesco Favino - un nuovo battesimo: sono fan del Festiva da quando sono bambino, è un cerchio che si chiude. Già a cinque anni sognavo di appartenere a quel mondo, l'ho fatto in un altro modo, adesso mi è stata offerta questa opportunità".