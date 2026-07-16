“Dopo tutto”: il duetto tra Tiziana Manenti e la figlia Azzurra è un inno alla speranza e all’amore

Musica, spiritualità e legami familiari si fondono in “Dopo tutto”, il nuovo singolo della cantautrice Tiziana Manenti, interpretato per l’occasione in un emozionante duetto con la figlia Azzurra Devalle. Il brano, una ballata pop intensa e coinvolgente arrangiata da Valerio Baggio, nasce dalla penna di Valerio Ciprì Lode, storico autore della musica cristiana contemporanea e fondatore del Gen Rosso. Inizialmente concepita come una “canzone-preghiera” per i contesti giovanili del Cre-Grest, la traccia scava nell’interrogativo universale su cosa rimanga davvero al termine delle fatiche e delle gioie dell’esistenza. La risposta, affidata all’intreccio vocale tra madre e figlia, si traduce in un messaggio di profonda speranza e riconciliazione: la certezza evangelica che l’amore di Dio supera ogni fragilità e ferita della vita. Il brano è accompagnato da un delicato videoclip che traspone visivamente questo dialogo intergenerazionale, trasformando il cammino dall’inquietudine adolescenziale alla luce della fiducia in una potente metafora del viaggio di ogni essere umano.

La presentazione

“Dopo tutto” è il nuovo singolo di Tiziana Manenti, interpretato insieme alla figlia Azzurra Devalle e accompagnato da un intenso videoclip che racconta, attraverso il confronto tra una madre e una figlia, il viaggio dalla paura alla speranza. Il brano porta la firma di Valerio Ciprì Lode, tra gli autori più autorevoli della musica cristiana contemporanea e fondatore del Gen Rosso. Scritto originariamente come “canzone-preghiera” per il Cre-Grest, partendo da una domanda che accomuna ogni essere umano – “cosa rimane dopo tutto ciò che viviamo?” – la canzone trova risposta nella promessa al centro del Vangelo: l’amore di Dio è più forte di ogni ferita, di ogni limite e perfino della morte. Interpretata da madre e figlia, le voci si incontrano e si completano in un dialogo che attraversa le fragilità, i dubbi e il desiderio di futuro propri di ogni generazione. Per Tiziana Manenti, infatti, “Dopo tutto” è il racconto di un nuovo inizio: dopo le fatiche, le gioie e i dolori, ciò che resta sono gli affetti, i valori e la speranza che orientano il cammino verso una vita più piena.

Il video

Questa dimensione trova piena espressione nel videoclip, che mette in scena un delicato percorso di crescita e riconciliazione. Azzurra incarna con naturalezza le inquietudini dell’adolescenza, mentre Tiziana veste i panni della presenza che accompagna verso la luce senza cancellare il confronto e la libertà della ricerca. Un percorso tra tensioni, domande e riconciliazione, che trasforma il video nella metafora del cammino di ogni persona verso la fiducia. Dal punto di vista musicale, “Dopo tutto” è una ballata pop intensa ed emozionale, costruita sull’equilibrio tra solidità e slancio. L’arrangiamento di Valerio Baggio accompagna con naturalezza la crescita della melodia, sostenendo un’interpretazione intensa e coinvolgente, capace di valorizzare l’intreccio delle voci. “Dopo tutto” è una canzone che unisce profondità spirituale e sensibilità contemporanea, parlando a ciascuno di speranza: un invito a guardare oltre la paura, nella certezza che l’amore è ciò che rimane e ciò che ci attende.