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Weekend, l’Italia sarà meteorologicamente divisa in due: temporali al Sud e sole al Nord

Nel weekend un vortice sul Tirreno porterà precipitazioni su Centro-Sud e Sicilia, mentre l'alta pressione proteggerà le regioni settentrionali

Di redazione
Foto di Roman Grac da Pixabay

Il prossimo weekend porterà un deciso cambiamento nelle condizioni meteorologiche sull’Italia. L’arrivo di un fronte atlantico sul bacino del Mediterraneo, dopo quello atteso mercoledì 16 settembre, favorirà infatti l’ingresso di una fase più dinamica. Tra sabato 19 e domenica 20 settembre si delineeranno differenze marcate tra le diverse aree del Paese, con precipitazioni e temporali soprattutto al Centro-Sud e in Sicilia e condizioni più stabili al Nord. La seconda metà del mese potrebbe quindi essere caratterizzata dal passaggio di ulteriori perturbazioni.

Il cambio di circolazione

Il prossimo fine settimana di sabato 19 e domenica 20 Settembre segnerà un cambio di circolazione. L’arrivo di un fronte atlantico sul bacino del Mediterraneo, il secondo della settimana dopo quello atteso mercoledì 16 settembre, aprirà di fatto le porte ad una fase piuttosto dinamica. La seconda metà di settembre si preannuncia infatti alquanto movimentata, caratterizzata dall’ingresso di fronti perturbati in serie, in discesa dal Nord Europa verso le nostre latitudini.

Sabato 19 settembre: differenze tra Nord e Sud

Un affondo di aria instabile scaverà un’area di bassa pressione sul Mar Tirreno proprio all’inizio del weekend, innescando così una fase di tempo perturbato. Sabato 19 Settembre le precipitazioni, sotto forma anche di rovesci temporaleschi, colpiranno in modo particolare le regioni del Centro-Sud e la Sicilia. Questi fenomeni saranno alimentati dall’energia accumulata nei mari, che si mantengono ancora superiori alla media del periodo. Per questo motivo, localmente, non possiamo escludere degli eventi intensi. Nel contempo, il Nord registrerà una situazione meteorologica differente: sulle regioni settentrionali le condizioni si manterranno stabili e caratterizzate da un ampio soleggiamento, favorite dalla rimonta di un promontorio di alta pressione che proteggerà questa zona del Paese.

Domenica 20 settembre: ultime piogge al Sud ed in Sicilia

Il vortice tenderà poi a scivolare rapidamente verso sud-est nel corso di domenica 20 Settembre. La giornata festiva vedrà le ultime piogge insistere sulle estreme regioni meridionali e sui versanti ionici e tirrenici della Sicilia. Su questi settori si registrerà un sensibile calo delle temperature, che risulteranno decisamente più fresche anche a causa dei venti sostenuti dai quadranti settentrionali che soffieranno lungo le coste. Quadro meteorologico differente per il resto dell’Italia, dove avremo ampi spazi soleggiati, grazie ad un’alta pressione che riuscirà a distendersi con maggiore facilità sul Centro-Nord e su parte della Sardegna, garantendo cieli sereni, ottima visibilità e un clima in linea con il periodo.

Fonte Ansa

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