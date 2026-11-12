Weekend con l’inverno alle porte: piogge al Sud e termometri a zero al Nord

Il fine settimana ormai alle porte si preannuncia particolarmente dinamico sul fronte meteorologico, caratterizzato da un netto divario tra le diverse aree della Penisola. Mentre le regioni settentrionali godranno di una parentesi più asciutta ma decisamente frizzante, il resto del Paese dovrà fare i conti con una persistente circolazione instabile. Per comprendere al meglio l’evoluzione atmosferica attesa nelle prossime ore e l’avvio della nuova settimana, analizziamo nel dettaglio le previsioni, le temperature e i venti previsti.

Sabato 14 novembre

Il weekend sarà condizionato dal transito di due distinti impulsi perturbati di matrice atlantica, intervallati da una temporanea fase di stabilità al Nord e accompagnati da una diminuzione delle temperature (specie nei valori notturni). L’avvio del fine settimana risentirà, di fatto, dell’eredità di un sistema frontale ben organizzato che è atteso nelle giornate di oggi e domani: dunque, Sabato 14 Novembre si registreranno residue precipitazioni che coinvolgerebbero principalmente le regioni centro-meridionali e le Isole Maggiori. Lungo la dorsale appenninica centro-meridionale le nevicate si attesterebbero oltre i 2000/2100 metri di altitudine, con modesti apporti al suolo sulle vette principali. Al Nord prevarrebbero invece condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite, pur in presenza di una sostenuta ventilazione settentrionale: il gradiente barico attiverebbe venti tesi di Bora sull’alto Adriatico e di Tramontana sul Mar Ligure, con raffiche comprese tra 40 e 50 km/h e moto ondoso fino a molto mosso sull’alto Adriatico, dove l’altezza d’onda significativa si collocherebbe tra 1,5 e 2 metri al largo. Sotto il profilo termico, le temperature massime oscillerebbero tra 11 e 14°C al Nord e tra 15 e 18°C al Centro-Sud; nella notte successiva i rasserenamenti e l’attenuazione del vento favorirebbero un marcato raffreddamento per irraggiamento notturno, portando le minime dell’alba di domenica attorno a 4-6°C nelle aree urbane della Pianura Padana e in prossimità di 0°C nelle aree rurali del Nord-Est e nei fondovalle alpini di Trento e Bolzano, con locali prime gelate al suolo.

Domenica 15 novembre

Un secondo impulso perturbato, dai quadranti occidentali, giungerà nel corso di Domenica 15 Novembre: esso rinnoverebbe condizioni di spiccata instabilità a carico della Sardegna, di buona parte delle regioni centrali e della Campania, con fenomeni destinati ad assumere carattere di rovescio o temporale lungo la fascia tirrenica, segnatamente su Toscana, Lazio (possibile coinvolgimento anche dell’area metropolitana di Roma) e Campania, con apporti pluviometrici stimati localmente tra 50 e 60 mm/24h, mentre le precipitazioni nevose sull’Appennino centrale rimarrebbero confinate oltre i 2000 metri di quota. Al Nord, il passaggio dell’onda instabile si limiterebbe a modesti transiti nuvolosi stratiformi in un contesto stabile e asciutto. I venti ruoterebbero disponendosi moderati o tesi dai quadranti occidentali sui bacini tirrenici e sui canali delle Isole, con moto ondoso in incremento fino a molto mosso sul Mar Tirreno (altezze d’onda significativa tra 1,5 e 2 metri), a fronte di temperature massime generalmente comprese tra 12 e 14°C al Nord e tra 15 e 18°C al Centro-Sud.

Tendenza per l’avvio della prossima settimana

L’evoluzione a scala sinottica manterrebbe caratteristiche di marcata dinamicità anche nei primi giorni della prossima settimana, in virtù della discesa di depressioni nord-atlantiche verso il bacino centrale del Mediterraneo suscettibili di convogliare ulteriori perturbazioni sul territorio nazionale.

Fonte Ansa