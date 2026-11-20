Un laboratorio naturale di straordinario valore scientifico, capace di offrire agli studiosi importanti strumenti per comprendere i meccanismi dell’attività vulcanica. Lo Stromboli entra ufficialmente tra i cento siti geologici di maggiore rilevanza scientifica al mondo, ottenendo un riconoscimento internazionale che valorizza il suo contributo alla ricerca. La selezione, promossa dall’Unione internazionale delle scienze geologiche, comprende anche altri cinque luoghi italiani, testimonianza della ricchezza e della varietà del patrimonio geologico nazionale.
Il riconoscimento internazionale
Il vulcano Stromboli entra a far parte dei cento siti geologici di maggiore rilevanza scientifica al mondo. Il riconoscimento arriva con il terzo elenco degli Iugs (Geological Heritage Sites), promosso dall’Unione internazionale delle scienze geologiche per valorizzare i luoghi fondamentali per la conoscenza della storia della terra e presentato a Monchique, in Portogallo, durante un incontro internazionale con 156 esperti provenienti da 49 Paesi.
Un laboratorio naturale per la ricerca
Il vulcano eoliano entra tra i cento siti geologici più importanti a livello scientifico internazionale grazie al suo straordinario contributo allo studio dei fenomeni vulcanici, in quanto viene considerato un laboratorio naturale di riferimento per lo studio dell’attività vulcanica esplosiva che consente agli studiosi di analizzare i meccanismi delle eruzioni, la risalita del magma e il comportamento dei gas nel condotto vulcanico. Gli altri siti italiani selezionati sono la Vena del Gesso Romagnola, Montalbano Jonico, il giacimento fossilifero di Bolca, il Monte Cervino e la faglia dello Zuccale, all’Isola d’Elba.
Fonte Ansa