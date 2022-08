Maltempo: sale il numero delle vittime delle alluvioni in Kentucky

E’ salito, come purtroppo era prevedibile, il numero delle vittime delle inondazioni in Kentucky orientale. Le piogge torrenziali che stanno colpendo da giovedì mattina la regione statunitense dell’Appalachia – vasta area degli Stati Uniti orientali che attraversa gli Stati Usa dal Maine alla Georgia – hanno innescato alluvioni responsabili della morte di almeno 15 persone.

Il presidente degli Usa Joe Biden ha dichiarato lo stato d’emergenza lo scorso 29 luglio.

If you need to report a missing person in the flooded areas in Eastern Kentucky, please contact the local @KyStatePolice posts listed below. pic.twitter.com/STau0ru5gM

Il bilancio delle vittime è salito a 37, mentre una pioggia abbondante continua ad ostacolare le operazioni di recupero e a minacciare ulteriori danni. E ci sono ancora moltissimi dispersi. Lo ha twittato Andy Beshear, governatore dello Stato centro-meridionale degli Stati Uniti.

“Concludiamo la giornata con altre notizie strazianti provenienti dal Kentucky orientale. Possiamo confermare che il bilancio delle vittime è ora salito a 37, con molti altri ancora dispersi”, ha twittato.

We are ending the day with more heartbreaking news out of Eastern Kentucky. We can confirm the death toll has now risen to 37, with so many more still missing. Let us pray for these families and come together to wrap our arms around our fellow Kentuckians. ^AB

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) August 1, 2022