Una gita al lago di Bolsena

Una gita al lago, per rilassarsi e contemplare la bellezza della natura. Per questo vi suggeriamo quest’oggi il lago di Bolsena, quinto per dimensioni in Italia, si trova nell’alto Lazio, al confine con Umbria e Toscana.

Un giro attorno al lago

Sono tanti e tutti incantevoli comuni che ruotano attorno al lago: Bolsena, la città che gli ha dato il nome; Montefiascone, con il più bel panorama; Marta, principale e attivo porto dei pescatori; Capodimonte, sul pittoresco promontorio che si protende verso il lago; Valentano, con il suo ampio panorama dominante la conca del lago; Gradoli, su uno sperone di tufo all’interno del recinto craterico; Grotte di Castro, conserva il fascino della struttura medioevale; San Lorenzo Nuovo, perfetto esempio di impianto urbanistico del Settecento; Isola Bisentina, attraente e sinuosa e l’Isola Martana, la famosa isola della Regina Amalasunta.

Non tutti sanno che…

Il lago di Bolsena è il più grande lago vulcanico d’Europa e per imparare tutti suoi segreti non c’è nulla di meglio di una visita guidata! Ci sono diverse tipologie di esplorazioni: un giro nella barca dei pescatori, un giro in battello, un tour in barca personalizzato per scoprire anfratti nascosti, angoli ricchi di vegetazione, testimonianze storiche e splendide viste su antichi borghi.

L’esperienza delle terme a portata di mano

A poca distanza dal lago si trovano diverse aree con sorgenti di acqua termale in cui si rivive l’affascinante e misteriosa storia degli Etruschi, veri scopritori delle qualità benefiche di queste fonti, e in cui è possibile rilassarsi tutto l’anno.

Un luogo ideale per chi ama lo sport

L’ambiente del lago di Bolsena soddisfa ogni richiesta degli amanti del trekking. Il suo ambiente incontaminato e allo stesso tempo ricco di storia e di archeologia propone interessanti percorsi e incantevoli panorami tra storia, natura e uomo, con le sue antiche usanze, tradizioni e mestieri. C’è poi la possibilità di praticare la pesca sportiva: per gli appassionati ci sono diverse opportunità per mettersi alla prova: le acqua del lago sono ricche di pesce e ci sono circa 20 specie diverse.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.