Viaggiare oggi significa cercare l’anima autentica delle città, lontano dai classici circuiti turistici. Ogni anno, la rivista Time Out seleziona le arterie urbane più vibranti del pianeta, valutando gastronomia, cultura, comunità e spirito d’iniziativa. La classifica del 2026 celebra il fascino della contaminazione: antichi quartieri artigianali e zone industriali recuperate si trasformano in laboratori creativi, dove botteghe storiche convivono con caffè indipendenti e gallerie d’arte. Ecco la guida definitiva alle dieci strade dove vivere davvero come un abitante del posto.

L’identikit della strada perfetta

Cosa rende una strada “cool”? È ovviamente una questione del tutto soggettiva. Ma se dovessimo riassumere, le strade più cool del mondo sono semplicemente i luoghi in cui le persone desiderano trascorrere il loro tempo in quel preciso istante. Rappresentano un piccolo (o, in alcuni casi, un’enorme) frammento di autentica vita locale, sede di alcuni dei migliori posti dove mangiare, bere, ballare, fare shopping e socializzare in città. Da Londra a Lipsia, da Muscat a Medellín, la classifica di quest’anno mette in luce l’incredibile varietà della vita di strada in tutto il mondo. Parliamo di tortuosi lungomare con rilassanti bar sulla spiaggia, di piccoli vicoli del centro città trasformati in destinazioni inaspettate per l’arte e il design, di grandi arterie gremite dei locali più interessanti della città, di strade pedonali che ospitano eventi comunitari bizzarri, meravigliosi e assolutamente unici. In breve, se volete vivere davvero come un abitante del posto durante un prossimo weekend in città, questi sono i luoghi da esplorare. Per stilare la classifica finale, un team di redattori di Time Out ha valutato ogni strada in base a criteri quali cibo e bevande, shopping, vita notturna, atmosfera di strada, senso di comunità e attività commerciali locali uniche.

Il podio globale: da Bangkok a Buenos Aires

Song Wat Road, Bangkok

Un tempo cuore pulsante del quartiere cinese di Bangkok, sulle rive del fiume, Song Wat Road ha abbandonato la sua tranquilla vita da magazzino per abbracciare una vera e propria rinascita creativa. Parallela al fiume Chao Phraya, questa storica via commerciale è oggi uno dei luoghi più alla moda della capitale, dove edifici storici ospitano caffè specializzati, gallerie d’arte indipendenti, boutique di design e ristoranti di alta qualità. Made in Song Wat è un ottimo esempio della fiorente comunità creativa della strada: un collettivo di attività locali che negli ultimi quattro anni è cresciuto da 10 a 60 membri, organizzando cene di quartiere ed eventi comunitari. Eppure Song Wat non ha perso la sua anima: i commercianti tradizionali e le attività a conduzione familiare coesistono ancora con nuovi caffè, bar e negozi, creando una curiosa (ma assolutamente affascinante) fusione tra il vecchio e il nuovo di Bangkok.

Golborne Road, Londra

L’East London ha fatto il suo tempo, e a guidare la rinascita del West London è Golborne Road, che in realtà non ha mai smesso di essere cool. Perché, al di là di ogni preconcetto, W10 offre molto di più di eleganti case a schiera e locali alla moda frequentati dalle star di Made in Chelsea . A un’estremità di questa eclettica via principale si erge l’iconica Trellick Tower in stile brutalista , location del videoclip di “LDN” di Lily Allen. Sotto, si trova “Little Morocco”, un’enclave di ristoranti portoghesi, marocchini e mediorientali, senza pretese ma vivaci, come Cafe d’Oporto, Lisboa Patisserie , Falafel King e il palestinese Maramia Cafe. L’altra estremità della strada sfoggia un’atmosfera più raffinata. Qui non è raro vedere modelle fuori servizio passeggiare con passo rilassato, indossando stivali da cowboy vintage e jeans Levi’s consumati. Probabilmente faranno un salto nel negozio della stilista londinese Rejina Pyo, prenderanno un muffin biologico da Klear Labs, una caffetteria giapponese, oppure si fermeranno da Caia per un cocktail e qualche stuzzichino italo-cinese.

Fernández de Enciso, Buenos Aires

Fernández de Enciso attraversa diagonalmente Villa Devoto, un quartiere della zona nord-ovest di Buenos Aires nominato da Time Out tra i più cool del 2025 grazie alla sua fiorente scena gastronomica. Questa via pedonale è diventata uno dei simboli più caratteristici del quartiere, con un flusso costante di nuovi ristoranti, caffè e negozi che aprono i battenti, invitando avventori e clienti a sedersi ai tavolini all’aperto, all’ombra degli alberi. Alla fine della via, Plaza Arenales si apre su un vivace spazio pubblico dove i residenti si ritrovano e una varietà di attività animano la comunità. Nel 2026, Fernández de Enciso ripercorre l’ascesa di Villa Devoto come una delle destinazioni di quartiere più interessanti della città.

Metropoli e sapori tra Europa, Asia e Nord America

Vaasankatu, Helsinki

Nonostante le sue dimensioni, Vaasankatu potrebbe avere più ristoranti e bar di qualsiasi altra strada della città. Negli ultimi sei mesi, sembra che quasi tutte le nuove aperture più interessanti di Helsinki si siano concentrate in questa via: prima è arrivato il Bar Blondie , seguito da Ester’s Grocery e dal Bondō bar. Questo tratto di strada ospita già le migliori pizze al trancio di Helsinki ( Blondie Pizza ), birre economiche ( Stindebinde) e cheesecake ( Mama’s Empanadas ). Vaasankatu rimane inoltre uno dei posti più economici della città dove mangiare e bere. Se desiderate assaporare l’atmosfera della New York degli anni ’70 a Helsinki, seppur in una versione decisamente più sicura e pulita, Vaasankatu è il posto giusto.

Neil Road, Singapore

Un tempo un semplice sentiero in una piantagione di noce moscata, Neil Road è diventata una delle strade più eclettiche e innovative di Singapore. Dietro le porte decorate delle case a schiera, troverete storici bar gay, pluripremiati cocktail bar e librerie indipendenti. Nel 2026, nuovi locali lifestyle hanno aggiunto ulteriori motivi per visitarla: Buttertgt si è trasferito in uno spazio luminoso sulla strada, la libreria coreana Bommoi è perfetta per soffermarsi tra libri d’arte e caffè e, di sera, il nuovo ristorante Assaggi offre pasta eccezionale e un ricco menu degustazione a meno di 100 dollari. Avete voglia di un drink? Date un’occhiata alla selezione di liquori di Hi Stranger prima di ordinare, oppure fate un salto al bar e ristorante queer Host, che organizza supper club mensili, serate con DJ e feste con presentazioni PowerPoint. Che siate alla ricerca di qualcosa di intimo, di un’atmosfera di comunità o semplicemente di un locale alla moda, Neil Road ha tutto.

Boulevard Saint-Laurent, Montreal

Volete vivere Montréal in un solo giorno? Dirigetevi verso Boulevard Saint-Laurent, l’arteria principale e il cuore culturale della città. Questo tratto di 11 chilometri, noto ai locali come “The Main”, attraversa i quartieri più storici della città, da Chinatown a Mile End, passando per il Plateau, Little Italy, Little Portugal e Little Haiti. Percorrendolo a piedi, potrete ammirare panorami che spaziano dal fiume alle montagne, mentre vi dirigete verso eleganti caffè come Dispatch e Alfred , gastronomie storiche come la famosissima Schwartz’s e ristoranti come Larrys e Molenne , che definiscono la scena gastronomica unica di Montréal. Di notte, troverete di tutto, dai piccoli showbar come Casa del Popolo e Club Balattou all’iconico cabaret Café Cléopâtre e alle grandi discoteche. Immensi murales si estendono sugli edifici ad ogni incrocio grazie al festival annuale MURAL , che d’estate pedonalizza temporaneamente la strada e trasforma Saint-Laurent in un museo vivente dell’identità multiculturale di Montréal.

Upper Lascar Row, Hong Kong

Tra le principali arterie di Hollywood Road e Queen’s Road Central si trova Upper Lascar Row, un vicolo pedonale noto anche con il soprannome di Cat Street. È ricco di negozi e bancarelle che vendono oggetti d’antiquariato asiatici, quindi se siete alla ricerca di porcellane, gioielli di giada, sculture in bronzo, manufatti in stile dinastia Ming, mobili vintage o persino cimeli della Rivoluzione Culturale, questo è il posto giusto per voi. Negli ultimi anni, l’atmosfera tranquilla di Cat Street si è un po’ ravvivata con l’arrivo di boutique indipendenti, piccole gallerie e caffè, rendendo questa strada una perfetta rappresentazione fisica di Hong Kong: un’intrigante fusione di antico e moderno, occidentale e orientale.

Tradizione e rigenerazione urbana: da Lisbona a Lipsia

Rua do Forno do Tijolo, Lisbona

Rua do Forno do Tijolo, che prende il nome dalle antiche fornaci di tegole e mattoni che vi operavano fino alla metà del XVIII secolo, è la perfetta incarnazione di Anjos, il quartiere di Lisbona classificato tra i più cool da Time Out nel 2025. Qui, è altrettanto probabile imbattersi nelle ultime tendenze culinarie – dai panini creativi di Tosta e le torte a forma di ruota taiwanesi del discreto Taiyaki Café al caffè di specialità del rilassato Thank You Mama – quanto ammirare attività storiche in piena attività. Basti pensare a Salão Pais , una barberia con una storia di sessant’anni, o ad Armazém das Malhas , un negozio di maglieria vintage riportato a nuova vita dai nipoti del fondatore. Imperdibile, passeggiando per la via, è una sosta nel giardino segreto dell’Imperial Garden per un aperitivo al tramonto, o una pausa nella semplice petiscaria O Primo do Queijo per un drink e uno spuntino a fine giornata. Non perdetevi la specialità indiscussa: un panino speciale farcito con saporito prosciutto crudo e ricco queijo da Serra .

Beach Street, George Town

A Penang si sta assistendo a una rinascita creativa, e Beach Street è il luogo ideale per osservarla. Una delle vie più antiche di George Town, sta ritrovando nuova linfa vitale grazie ai giovani del posto che, tornati da città più costose come Kuala Lumpur e Singapore, hanno deciso di creare qualcosa di proprio. I loro progetti, nati dalla passione – caffè indipendenti, enoteche, negozi vintage e ristoranti che reinterpretano i sapori tradizionali malesi – hanno arricchito la strada con una serie di nuove attrazioni. È un ottimo punto di partenza per una giornata all’insegna del buon cibo, dei drink e dello shopping a George Town, con i suoi vicoli più piccoli che offrono molto altro da scoprire.

Karl-Heine-Strasse, Lipsia

Un tempo zona industriale degradata, il quartiere di Plagwitz, nella zona ovest di Lipsia, si è reinventato come giovane centro creativo, e Karl-Heine-Strasse si trova proprio al centro di questa vivace attività. La strada, lunga 2 km, è costellata di caffè animati, ristoranti tipici, boutique e cocktail bar, dove nelle serate calde i tavolini e la musica si riversano sul marciapiede. Fate shopping di articoli per la casa e oggetti di artigianato al centro commerciale Hafen oppure esplorate Westwerk , un’ex fonderia metallurgica, ora sede di gallerie d’arte, caffè e ristoranti, tra cui Moini (pizza cotta nel forno a legna), Funk Royal (cucina marocchina) e Kaiserbad , un restobar con vista sul canale Karl-Heine. Karl-Heine-Strasse termina presso l’ex cotonificio Spinnerei , ora ricco di gallerie d’arte, studi e una serie di caffè e ristoranti.

Fonte Ansa