Turismo: l’Italia conquista i “Danish Travel Awards 2026”

L’Italia si conferma la meta più amata dal turismo del Nord Europa, aggiudicandosi il titolo di “migliore destinazione turistica da visitare in Europa” ai prestigiosi Danish Travel Awards 2026. Il riconoscimento, ritirato a Copenaghen dai vertici di Enit e dall’Ambasciatrice d’Italia, premia una crescita straordinaria: nel 2025 i pernottamenti dei turisti danesi nel nostro Paese sono aumentati del 15,7%, generando una spesa di 640 milioni di euro e valorizzando l’offerta culturale, enogastronomica e sostenibile del territorio.

Il riconoscimento

La bellezza dei territori, la ricchezza della cultura e il calore dell’ospitalità italiana conquistano il Nord Europa. L’Italia è stata scelta dai viaggiatori danesi come “migliore destinazione turistica da visitare in Europa” ai Danish Travel Awards 2026. Il riconoscimento è stato ritirato ieri sera, in rappresentanza dell’Italia e del ministero del turismo, da Ivana Jelinic, amministratrice delegata di Enit Spa e Mariano Bonavolontà, direttore Marketing di Enit assieme a Giuliana Del Papa, ambasciatrice d’Italia nel Regno di Danimarca, al Wallmans, nello storico Circus Building di Copenaghen, nel corso della 29/a edizione della manifestazione che riunisce istituzioni, compagnie aeree, tour operator e i principali protagonisti del settore dei viaggi e dell’aviazione, con 20 categorie premiate. Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi Enit su dati Istat, nel 2025 le strutture ricettive italiane hanno accolto circa 815 mila arrivi dalla Danimarca e quasi 3,8 milioni di pernottamenti, con una crescita rispettivamente dell’11,8% e del 15,7% rispetto al 2024. La spesa turistica danese in Italia ha raggiunto circa 640 milioni di euro.

Le dichiarazioni

“Questo riconoscimento è motivo di orgoglio perché arriva direttamente dai viaggiatori di una grande nazione del Nord Europa, che scelgono l’Italia non solo come meta da visitare, ma come luogo da vivere” dichiara il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. “La Danimarca – aggiunge – è un mercato strategico e in forte crescita, che apprezza la nostra offerta più autentica e sostenibile, dal turismo culturale a quello enogastronomico e slow. Essere la destinazione europea più amata dai danesi conferma la forza del brand Italia e premia il nostro impegno nel promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici e la loro distribuzione su tutto il territorio nazionale”. “Ricevere questo premio ci onora particolarmente, perché a sceglierci sono stati i viaggiatori: persone che hanno trovato nell’Italia un luogo da conoscere, da vivere e da portare con sé”, dichiara l’amministratrice delegata di Enit. “Nel 2025 gli arrivi dalla Danimarca – spiega – sono cresciuti dell’11,8% e i pernottamenti del 15,7%: risultati che testimoniano la vitalità di questo legame e ci incoraggiano a coltivarlo con attenzione. La Danimarca e i Paesi nordici rappresentano mercati preziosi, con cui desideriamo costruire una relazione sempre più profonda e duratura. Dopo l’iniziativa realizzata nel 2025 in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, stiamo preparando per il 2027 nuove attività mirate di marketing e promozione in Danimarca e nell’intera area nordica. Vogliamo infatti offrire nuove ragioni per scegliere l’Italia, le sue tradizioni e la sua ospitalità”.

Fonte Ansa