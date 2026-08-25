Traffico aereo in crescita e 15 milioni di passeggeri: i numeri dell’estate di Roma Fiumicino

Un picco di transiti giornalieri e il superamento del tetto di 1.100 voli gestiti in una sola giornata. Sono alcuni dei numeri dell’estate 2026 dell’aeroporto Roma Fiumicino, in una stagione segnata da grandi flussi turistici ed elevati livelli di operatività raggiunti anche grazie ai nuovi voli intercontinentali. Si prevede che il principale scalo italiano chiuderà i tre mesi estivi con 15 milioni di passeggeri, tra arrivi e partenze. In crescita anche il comparto della logistica, con un traffico cargo che ad agosto di quest’anno segna +14% rispetto a quello del 2025.

In tre mesi 15 milioni di passeggeri

L’estate 2026 si avvia a chiudersi con oltre 16 milioni di passeggeri complessivi stimati tra giugno, luglio e agosto nel sistema aeroportuale della Capitale, di cui circa 15 milioni a Roma Fiumicino, a testimonianza della forte intensità dei flussi che hanno caratterizzato la stagione. Al “Leonardo da Vinci”, domenica 16 agosto è stata superata, per la prima volta, la soglia record di viaggiatori in una sola giornata, con oltre 185.000 transiti nello scalo, secondo i dati di Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys.

Nuovi voli intercontinentali

La grande crescita del traffico è stata sostenuta da un forte sviluppo della connettività internazionale che ha visto l’avvio di ulteriori nuovi voli intercontinentali mai serviti in precedenza come la tratta per Houston di ITA Airways, Seattle con Alaska Airlines e Delta, Sharjah da Air Arabia.

Superata soglia 1.100 voli in un giorno

Numeri particolarmente significativi sono stati registrati sul fronte operativo: ai controlli di sicurezza del Terminal 1 è stato contemporaneamente raggiunto il record assoluto di 2.000 passeggeri processati nell’arco di mezz’ora, il valore più alto mai registrato. Pochi giorni dopo, venerdì 21 agosto, Fiumicino ha inoltre superato la soglia dei 1.100 voli, tra partenze e arrivi, gestiti nell’arco di una sola giornata, confermando livelli di operatività senza precedenti per lo scalo.

Hub della logistica

L’estate in corso ha inoltre fatto registrare risultati record anche nel comparto cargo: ad agosto il traffico risulta infatti in crescita del 14% rispetto allo stesso mese del 2025, a conferma del crescente ruolo dell’hub romano anche nella logistica internazionale. Questi risultati rafforzano il ruolo di Roma Fiumicino, principale scalo italiano, come piattaforma strategica per la connettività del Paese e hub di riferimento per il turismo e per la logistica, al servizio della mobilità e dello sviluppo economico nazionale.

Fonte Ansa