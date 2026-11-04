Tra viaggi e social media: la nuova geografia delle vacanze degli italiani

I viaggiatori italiani guardano al futuro puntando sulle grandi capitali europee come Parigi, Madrid e Londra, senza trascurare mete a lungo raggio e l’intramontabile Roma. A guidare le scelte dei turisti nel 2027 sono soprattutto la musica dal vivo e i grandi eventi, con picchi straordinari di ricerche per le tappe dei concerti. Parallelamente cresce il turismo in solitaria, spinto dal desiderio di libertà e autonomia, mentre i social media continuano a confermarsi una fonte d’ispirazione cruciale per scoprire nuove destinazioni.

Il dato

Gli italiani hanno già prenotato i voli del 2027 per le più iconiche capitali europee, sul podio si trovano infatti Parigi, Madrid e Londra. Emerge dal report “A year in travel by eDreams Odigeo”, che approfondisce le destinazioni più prenotate e più ricercate dell’anno insieme alle preferenze e alle abitudini dei viaggiatori italiani e stranieri, con un primo sguardo sul 2027. Nella top 10 per prenotazioni voli da parte dei connazionali, però, oltre all’Europa figurano già anche Sharm El-Sheikh e New York, mentre Roma è l’unica destinazione italiana di questa classifica. La Città eterna, però, si posiziona al quarto posto per prenotazioni voli internazionali per il 2027 ed è la prima meta in assoluto per prenotazioni hotel internazionali. Nelle ricerche voli degli italiani per partire l’anno prossimo, classifica nella quale quasi la metà delle destinazioni sono asiatiche, svetta invece Tokyo. Gli eventi continueranno a spingere ricerche e prenotazioni: si osserva ad esempio un aumento del 390% nelle ricerche relative alla Bulgaria (11-15 maggio) in seguito alla vittoria del Paese all’Eurovision 2026. Inoltre, il gruppo K-pop Bts proseguirà il tour mondiale “Arirang” nel 2027, con un aumento del 43% delle ricerche complessive relative alla tappa australiana del tour. Tra i Paesi che hanno mostrato il maggiore interesse nelle ricerche anno su anno figurano la Germania (+145%), la Francia (+95%), l’Italia (+86%) e il Regno Unito (+85%). Anche il recente annuncio del tour degli Oasis ha suscitato interesse nel mondo dei viaggi, stimolando le prenotazioni per la primavera del 2027. I trend nelle ricerche hanno già registrato un’impennata per diverse destinazioni del tour nel Regno Unito e in Europa, con Glasgow in crescita del 2380% e Monaco di Baviera del 1605%. Nel 2026 gli italiani si sono imbarcati per Barcellona, ma Torino è la meta più in crescita.

Le mete italiane

Se l’analisi delle mete preferite a livello internazionale mostra tutta l’attrattività di Roma per gli stranieri sia per quest’anno che per il 2027, la classifica delle mete più apprezzate dagli stranieri in viaggio in Italia conferma questo dato. I turisti che hanno scelto una vacanza Made in Italy nel 2026 sono arrivati soprattutto da Francia (25%), Spagna (23%) e Germania (16%). Tra le abitudini continua a farsi strada anche il viaggio in solitaria. Secondo una delle indagini in merito alle abitudini e alle motivazioni di chi sceglie di viaggiare da solo, a livello internazionale la libertà e l’indipendenza sono i fattori trainanti principali: il 38% degli intervistati ha dichiarato infatti che viaggerebbe da solo per garantirsi completa libertà di movimento. Un ulteriore 30% del campione, poi, lo farebbe perché amici o familiari non sono disponibili, mentre il 27% vede il viaggio in solitaria come un’opportunità di scoperta di sé e di sperimentazione e il 23% è spinto dalla possibilità di incontrare nuove persone. Un target che opta generalmente per viaggi brevi: il 43% degli intervistati ritiene che la durata ideale sia di 4–7 giorni. Stringendo lo zoom, è emerso che i viaggiatori spagnoli (25%) e italiani (23%) sono i più inclini a considerare il viaggio in solitaria come un modo per approfondire il proprio legame con il mondo che li circonda.

L’influenza dei social media

Un’altra tendenza è l’influenza dei social media sul mondo dei viaggi. Un recente sondaggio dedicato al tema, in particolare, ha evidenziato che il 39% dei viaggiatori internazionali è stato ispirato dai social media a visitare una nuova destinazione. La scoperta di perle nascoste e destinazioni fuori dai sentieri battuti rappresenta il principale fattore di attrazione, con il 31% di questo campione che indica i social media come principale fonte di ispirazione. Gli italiani si collocano in questo caso in una posizione intermedia: il 44% ha dichiarato di essere stato influenzato dai social media nella scelta di una destinazione, ma i connazionali sono tra i meno propensi a trascorrere poi il viaggio incollati al telefono (20% rispetto al 34% di tedeschi e americani).

Fonte Ansa