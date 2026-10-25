Torna il clima stabile: tempo sereno e aria più fredda

Dopo le precipitazioni, il calo delle temperatura in parte del Centro-Nord e neve sopra i 1700 metri sulle Alpi orientali, torna la stabilità a cui farà seguito un incremento termico. “Colpa di una nuova perturbazione atlantica, ma da domenica il tempo migliora”, afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

Clima sereno e calo delle temperature

Da domenica il tempo sarà in miglioramento: sono previste condizioni di generale stabilità atmosferica, con residue precipitazioni sui settori meridionali. L’afflusso di aria più fredda e il rasserenamento notturno favoriranno valori minimi compresi tra 4 e 5°C sulla Pianura Padana e un calo diffuso anche al Centro. Le temperature massime si attesteranno sui 15-19°C, con punte locali superiori solo al Sud. Per l’inizio della nuova settimana i modelli delineano una decisa espansione del campo anticiclonico su gran parte della Penisola, che garantirà tempo stabile e un incremento termico di 3-4°C.

Le previsioni

Domenica 25. Al Nord: tempo soleggiato; minime fino a 4-5°C in pianura. Al Centro: nuvoloso, clima fresco all’alba e massime tra 16 e 19°C. Al Sud e sulle Isole: residue precipitazioni (inferiori ai 5-10 mm/24h) sulle aree meridionali peninsulari, in successivo assorbimento. Tendenza: da inizio settimana espansione di un campo anticiclonico con condizioni di stabilità atmosferica diffusa e temperature in aumento di 3-4°C.

Fonte Ansa