Tonga: troppa cenere sull’aeroporto, gli aiuti non possono arrivare

Gli aerei di aiuti inviati dalla Nuova Zelanda a Tonga non possono atterrare per via della cenere che ha ricoperto la pista del principale aeroporto dopo l’eruzione del vulcano che ha provocato uno tsunami e tagliato tutti i collegamenti. Circa 200 persone hanno cercato ieri di ripulire la pista come potevano ma ne erano stati liberati soltanto 100 metri. Lo riporta la Bbc.

Our P3 Orion has been dispatched to Tonga to support the assessment of the extent of damage caused to Tongatapu and outer islands. This is a significant event and NZ🇳🇿 will do all it can to offer its support and assistance. Our thoughts and prayers are with the people of Tonga 🇹🇴

— Nanaia Mahuta (@NanaiaMahuta) January 16, 2022