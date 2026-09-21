Tifone Dujuan verso il Giappone: allerta per piogge, venti e frane

Il Giappone si prepara all’arrivo del tifone Dujuan, diretto verso la costa pacifica orientale del Paese. L’Agenzia meteorologica giapponese ha diffuso un’allerta per il rischio di forti piogge, venti intensi e frane, invitando alla massima attenzione nelle aree interessate. Il passaggio del fenomeno potrebbe inoltre provocare disagi alla circolazione stradale e ferroviaria, mentre sono attese precipitazioni particolarmente abbondanti in diverse regioni.

Il passaggio vicino alla penisola di Boso

Un tifone si sta dirigendo verso la costa pacifica del Giappone orientale e l’Agenzia meteorologica giapponese ha lanciato un’allerta per l’arrivo di forti piogge, venti e frane. Secondo l’Agenzia, il tifone Dujuan avrebbe dovuto transitare vicino alla penisola di Boso, nella prefettura di Chiba (a est di Tokyo), tra la serata di domenica e la tarda serata di lunedì.

Piogge intense e disagi ai trasporti

L’agenzia ha segnalato il rischio di forti precipitazioni nelle regioni del Kanto-Koshin (Giappone orientale) e del Tokai (Giappone centrale). Il venticinquesimo tifone dell’anno ha già causato disagi ai trasporti, costringendo alla chiusura di alcuni tratti autostradali e potrebbe causare ritardi e cancellazioni ai servizi dei treni ad alta velocità che collegano Tokyo al Giappone occidentale nel corso del pomeriggio. Secondo il sito web dell’agenzia, sono previste raffiche di vento massime di 198 km/h e pioggia fino a 350 millimetri nella regione del Tokai, 300 mm nella regione del Kanto e nell’arcipelago di Izu, e 200 mm nella regione del Tohoku (Giappone nord-orientale) nelle 24 ore precedenti le 6:00 di martedì.

Fonte Ansa