Terremoto di magnitudo 3.3 a Umbriatico, in provincia di Crotone

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in provincia di Crotone. Il sisma è avvenuto alle 5:59 ad una profondità di 22 chilometri. Il comune più vicino all’epicentro è quello di Umbriatico.

L’evento odierno è solo l’ultimo, e il peggiore, di una lunga serie di terremoti (sempre sotto i tre gradi di magnitudo) che stanno colpendo l’area del Crotonese da giorni. L’unico di magnitudo 3.2 è stato registrato sempre a 3 km da Umbriatico ieri sera, 19 maggio, alle 21:01.

Umbriatico è un comune italiano di circa 750 abitanti della provincia di Crotone, in Calabria. È un paese rurale per l’agricoltura e per l’allevamento e la forestazione. È il comune della provincia con la più bassa densità, 12 abitanti per chilometro quadrato, dovuta al basso numero di abitanti in un ampio territorio dominato da boschi.

Umbriatico: il comune sulla rupe

La caratteristica di Umbriatico è la rupa sul quale è stato costruito l’abitato. Della rupe il poeta Teodoro Torchia: “Sì è vero! Tra tante rupi a strapiombo, picchi inaccessibili, tra orridi abissi è posta Umbriatico… si accede attraverso… un viadotto, posto su un ristrettissimo istmo. Senza questo viadotto, il paese rimarrebbe completamente isolato appunto perciò cinto da altissime mura naturali”.

