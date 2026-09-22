Tempesta Polo: il Messico si prepara a fronteggiare l’emergenza

La tempesta tropicale Polo si è rafforzata fino a diventare un uragano di categoria uno sulla scala Saffir-Simpson, mentre sul Pacifico messicano cresce l’attenzione per una possibile ulteriore intensificazione del fenomeno. Le autorità seguono da vicino la traiettoria del ciclone e hanno disposto alcune misure preventive nelle aree maggiormente esposte. Tra le principali preoccupazioni figurano le precipitazioni intense, il rischio di frane, l’innalzamento dei fiumi e possibili inondazioni lungo la costa.

L’avanzata dell’uragano

In Messico la tempesta Polo è diventata uragano di categoria uno sulla scala Saffir-Simpson e, secondo i modelli, rischia di raggiungere rapidamente la devastante categoria 5. Posizionato sull’Oceano Pacifico a largo dello stato di Guerrero, presenta venti in forte rinforzo. Resta attiva l’allerta fino alle coste del Michoacán.

Piogge intense e misure preventive

L’avanzata del ciclone provocherà temporali intensi e onde fino a quattro metri. Il Servizio meteorologico nazionale stima precipitazioni estreme sulla costa. La Commissione nazionale dell’acqua ha avvertito che le piogge potrebbero causare frane, l’incremento dei livelli dei fiumi, così come straripamenti e inondazioni. A scopo preventivo, la Protezione civile ha sospeso le lezioni nelle scuole di Acapulco, Costa Chica e Costa Grande. La governatrice del Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ha ribadito l’importanza della misura per evitare tragedie come quella dell’uragano Otis nel 2023. Data l’intensificazione rapida, le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza.

Fonte Ansa