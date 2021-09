“Houston, abbiamo un problema”. Non si tratta dell’allunaggio, ma di qualcosa di più terrestre: la tempesta tropicale Nicholas si è infatti rafforzata trasformandosi in un potente uragano e ora si avvicina alla costa degli Stati Uniti, puntando verso Houston, in Texas. Lo fa sapere il Centro nazionale per gli studi atmosferici degli Stati Uniti d’America (National Center for Atmospheric Research – NCAR).

Nicholas punta su Houston

Le autorità hanno quindi innalzato il livello di allerta. In arrivo con venti a 120 chilometri orari, si prevede che Nicholas scaricherà su Houston fino a 45 centimetri di pioggia. L’uragano sta portando forti piogge, venti e mareggiate in alcune aree delle coste centrali e settentrionali del Texas.

