Svolta meteo, stop all’afa su parte dell’Italia: arrivano fresco e temporali

Dopo giorni di caldo intenso e temperature eccezionali, l’Italia si prepara a una svolta sul fronte meteorologico. L’indebolimento dell’anticiclone subtropicale favorirà l’arrivo di aria più fresca dal Nord Europa, con un sensibile calo delle temperature soprattutto al Nord e lungo l’Adriatico. Il cambiamento sarà accompagnato da temporali anche di forte intensità, con rischio di grandinate e raffiche di vento, mentre il Sud e le Isole continueranno a fare i conti con valori ancora estremamente elevati.

Caldo, cambia tutto: in arrivo aria fresca, temporali e temperature in calo

Il caldo afoso ha le ore contate: è imminente il cedimento dell’anticiclone subtropicale e l’ingresso di correnti decisamente più fresche provenienti dai quadranti settentrionali. Il risultato sarà un sensibile calo delle temperature accompagnato dall’arrivo di forti temporali. A prevederlo è Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

Il calo delle temperature tra Nord e Centro Italia

“I primi effetti – spiega Brescia – si avvertiranno già da oggi sulle regioni del Nord. Da martedì e mercoledì il fronte fresco scivolerà lungo i settori adriatici, estendendo i suoi effetti anche al resto del Centro-Sud”. Il calo termico sarà evidente: a Venezia, Trieste e Ancona si passerà da minime di 24 °C e massime di 35 °C a valori notturni intorno ai 19-20 °C e massime pomeridiane comprese tra 28 e 29 °C. Il medio-alto Adriatico e il Nord-Est saranno le aree interessate dalla diminuzione più marcata, con temperature temporaneamente anche inferiori alla media stagionale.

Forti temporali, grandine e raffiche di vento

Il contrasto tra il calore accumulato al suolo e l’aria fresca in arrivo favorirà, nella prima parte della settimana, la formazione di forti temporali soprattutto sulle pianure del Nord-Est, lungo le coste adriatiche e sulla dorsale appenninica centrale. Sono previste localmente grandinate di medie o grandi dimensioni e intense raffiche di vento.

Sud e Isole ancora nella morsa del caldo

Sulle regioni tirreniche meridionali e sulle due Isole Maggiori il clima continuerà invece a mantenersi pienamente estivo, con temperature decisamente più elevate rispetto al resto del Paese. Tra lunedì e martedì si potranno ancora raggiungere punte di 44-45 °C nelle aree interne di Sicilia e Sardegna.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 20. Al Nord: temporali al Nordest, specie al mattino. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e ancora caldo eccezionale con 44°C sulle Isole Maggiori. – Martedì 21. Al Nord: temporali sparsi. Al Centro: temporali sulle adriatiche, sole altrove. Al Sud: sole e caldo, fino a 45°C su zone interne di Sicilia e Sardegna. – Mercoledì 22. Al Nord: tempo soleggiato. Al Centro: acquazzoni sui rilievi e coste adriatiche. Al Sud: isolata instabilità. Tendenza: prevalenza di sole e temperature in linea con il periodo. Giovedì temporali al Centro Sud.

Fonte Ansa