Svolta meteo nel weekend: in arrivo temperature più basse

Le dinamiche atmosferiche attese per il fine settimana mostrano un netto cambio di scenario sulla nostra Penisola. Dopo il passaggio della perturbazione infrasettimanale, il tempo andrà incontro a un graduale miglioramento grazie all’allontanamento della depressione verso l’Europa orientale. L’afflusso di aria fredda settentrionale favorirà tuttavia un marcato calo delle temperature, determinando la prima sensibile flessione dei valori minimi. La domenica vedrà poi il ritorno del sole su quasi tutte le regioni, accompagnato dalle prime possibili gelate pianigiane nelle zone interne.

Sabato 14 Novembre: residue precipitazioni al Centro-Sud

La coda del sistema frontale atteso tra Giovedì 12 e Venerdì 13 Novembre determinerebbe ancora condizioni di instabilità e residue precipitazioni sulle regioni centro-meridionali nella prima parte del weekend: i fenomeni si concentrerebbero lungo il versante medio-adriatico (Marche e Abruzzo) e al Sud, segnatamente su Campania, Basilicata e Calabria tirrenica, aree dove potrebbero verificarsi locali rovesci o temporali. Deboli piogge isolate potrebbero interessare anche la fascia settentrionale della Sicilia prima di un generale esaurimento serale.Lungo la dorsale appenninica centro-meridionale l’afflusso di masse d’aria più fredda dai quadranti settentrionali favorirebbe nevicate oltre i 1500-1700 metri di quota, con accumuli limitati sulle vette principali. Si registrerebbe inoltre un deciso rinforzo della ventilazione settentrionale, con raffiche di Bora sull’alto Adriatico e di Maestrale sulla Sardegna, stimate tra 40 e 50 km/h. Il Mar Ligure, l’alto Adriatico e il Mare di Sardegna risulterebbero molto mossi, con altezza d’onda significativa compresa tra 1,5 e 2 metri al largo.Al Nord, nonché su Toscana e Umbria prevarrebbero condizioni ampiamente stabili e soleggiate, con modesti passaggi nuvolosi stratiformi.

Domenica 15 novembre: generale stabilizzazione

Nelle successive 24 ore la rimonta anticiclonica favorirebbe una decisa stabilizzazione atmosferica su gran parte del territorio nazionale:I cieli risulterebbero sereni o poco nuvolosi su quasi tutte le regioni. Modesti addensamenti cumuliformi, associati a isolati e brevi rovesci, rimarrebbero confinati ai rilievi della Sardegna e ai settori tirrenici della Sicilia, ma in rapido assorbimento.La ventilazione tenderebbe a disporsi debole o a regime di brezza su gran parte dei bacini, determinando un’attenuazione del moto ondoso fino a mari poco mossi o mossi.

Marcato raffreddamento notturno

Il transito del fronte freddo, unitamente al rasserenamento notturno e alla calma di vento, favorirebbe un marcato raffreddamento nelle prime ore di Domenica 15 Novembre: Sulle pianure del Nord e nei fondovalle interni del Centro le temperature minime scenderebbero diffusamente al di sotto dei 3°C, attestandosi tra 1 e 3°C anche nei centri urbani di Bologna, Venezia e Firenze. Nelle aree rurali e periferiche della Valle Padana e delle conche toscane e umbre i valori notturni potrebbero toccare la soglia di 0°C, innescando le prime gelate al suolo della stagione. I valori diurni risentirebbero invece del soleggiamento diffuso, attestandosi mediamente tra 12 e 14°C al Nord e tra 15 e 18°C al Centro-Sud.

Fonte Ansa