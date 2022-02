Sole o pioggia? Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Sole o piaggia? iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. DOMENICA 06 FEBBRAIO: Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto o localmente nebbioso in Pianura Padana, più soleggiato in Liguria e sulle Alpi. Temperature massime tra 5 e 13°C. Centro: La giornata sarà contraddistinta da locali nebbie mattutine sulle vallate appenniniche e un cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dei settori. Temperature massime tra 9 e 14 gradi. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso o localmente coperto su gran parte delle regioni, più soleggiato invece in Puglia. Non sono attese precipitazioni degne di nota.

LUNEDI 07 FEBBRAIO: Nord: La giornata trascorrerà con un clima ventoso, nevicate diffuse sui confini alpini e un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime tra 5 e 14°C. Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, ci saranno locali piogge sugli Appennini e sulla Sardegna. Sud: La giornata sarà contraddistinta da un graduale peggioramento del tempo con precipitazioni a carattere sparso, anche temporalesche e nevose sotto i 1000 metri. Venti forti.

MARTEDI 08 FEBBRAIO: Nord: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su gran parte delle regioni. Più nubi potranno interessare soltanto i settori alpini più settentrionali. Clima piacevole di giorno. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 7 e 16 gradi. Sud: La giornata sarà caratterizzata da bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 5 e 15 gradi.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.