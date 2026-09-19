Sole e caldo fuori stagione: gli effetti dell’alta pressione sull’inizio dell’autunno

La prossima settimana sarà caratterizzata da una prevalenza di condizioni meteorologiche stabili, grazie alla rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Europa occidentale. Il sole sarà protagonista su gran parte dell’Italia, accompagnato da un aumento delle temperature che potranno raggiungere valori tipicamente estivi, nonostante l’arrivo dell’equinozio d’autunno. Una breve fase di instabilità è attesa mercoledì 23 settembre, con possibili rovesci al Centro-Sud. Successivamente, l’ingresso di aria più fresca riporterà gradualmente le temperature verso valori più consoni alla stagione.

Rimonta dell’alta pressione: condizioni stabili e caldo fuori stagione

Nel corso della prossima settimana è attesa una fase stabile con prevalenza di sole e temperature superiori alle medie climatiche di riferimento. Già in avvio della prossima settimana, da lunedì 21 settembre, l’alta pressione sposterà il suo baricentro verso l’Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo, l’espansione di questo campo anticiclonico di matrice oceanica stabilizzerà il quadro meteorologico sul nostro Paese: il progressivo aumento dei valori barici favorirà ampi e duraturi spazi soleggiati, da Nord a Sud. Ma oltre a condizioni stabili avremo anche temperature in aumento, fino a raggiungere valori ben superiori rispetto a quanto ci si aspetterebbe nella seconda parte di settembre, con punte massime fin verso i 30°C sulle regioni del Centro (anche a Roma, soprattutto in avvio di settimana). Si tratta di valori più estivi che autunnali (il 23 settembre sarà il giorno dell’Equinozio).

Qualche pioggia solo mercoledì 23 settembre

Sul bordo più orientale dell’alta pressione, tuttavia, riusciranno ad infiltrarsi correnti più instabili in quota, in discesa dal Nord Europa. L’ingresso di quest’aria fresca innescherà, nel corso di mercoledì 23 settembre, episodi di instabilità atmosferica, con qualche pioggia che potrà interessare soprattutto le zone interne del Centro, la Calabria e la Sicilia. Non si tratterà di perturbazioni organizzate o durature, bensì di rovesci generati proprio dal contrasto termico tra masse d’aria con caratteristiche differenti; per questo motivo, i fenomeni avranno un’evoluzione rapida, limitata a poche ore.

Temperature in calo verso il weekend

Per il resto della settimana non sono previste precipitazioni di rilievo, con tempo dunque stabile e soleggiato almeno fino al weekend successivo. L’ingresso di aria più fresca dai quadranti settentrionali farà però calare le temperature, soprattutto al Centro-Nord, con i valori che torneranno in linea con il periodo.

Fonte Ansa