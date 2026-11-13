Siccità estreme e cambiamenti climatici: gli effetti sui cactus

Abili nel trattenere ogni preziosa goccia d’acqua e capaci di prosperare laddove quasi nessun’altra forma di vita vegetale riesce a resistere, i cactus rappresentano da sempre l’emblema assoluto della resistenza agli ambienti più aridi del pianeta. Eppure, l’accelerazione del riscaldamento globale sta mettendo a dura prova persino le loro straordinarie strategie evolutive. Nuove ricerche scientifiche dimostrano infatti che le condizioni climatiche estreme del futuro rischiano di superare i limiti biologici di queste piante iconiche.

L’allarme dello studio su Nature

Anche i cactus, simboli di resilienza e sopravvivenza in ambienti aridi e ostili, sono minacciati dall’attuale crisi climatica: a causa di eventi estremi come siccità particolarmente intense, resi più probabili da un pianeta che si riscalda velocemente, oltre un quarto delle circa 1.000 specie analizzate potrebbe perdere almeno l’80% del proprio habitat entro la fine del secolo, correndo così il rischio di scomparire. È la previsione dello studio pubblicato sulla rivista Nature, guidato dalle Università dell’Arizona e della Florida del Sud.

Nuovi modelli per prevedere gli eventi estremi

Gli autori della ricerca sottolineano che il processo è già in atto e che impatti analoghi potrebbero colpire altri gruppi di piante. “Il cambiamento climatico rende gli eventi estremi più frequenti – afferma Michiel Pillet, primo firmatario della ricerca, che ha svolto il lavoro all’Università dell’Arizona ed è ora a quella della Florida del Sud – ma tali eventi sono in genere esclusi dalle previsioni su larga scala”. Per valutare meglio come i cactus risponderanno a un clima che cambia, i ricercatori coordinati da Brian Enquist dell’Università dell’Arizona hanno quindi integrato nei modelli le proiezioni relative a siccità gravi.

Le aree più colpite

I risultati mostrano che, nonostante la famiglia dei cactus sia adattata alle condizioni di siccità, tali adattamenti potrebbero non bastare per far fronte a periodi siccitosi particolarmente intensi e prolungati. L’impatto potrebbe essere particolarmente grave in importanti luoghi di biodiversità dei cactus, come il Cile, il Perù e il Brasile Nord-orientale. “Le prospettive per i cactus saranno fosche – aggiunge Pillet – soprattutto se, alle nostre proiezioni, sommiamo le attuali minacce rappresentate dalla distruzione dell’habitat e dalla raccolta illegale”.

Fonte Ansa