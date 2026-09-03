Settembre da piena estate: in arrivo un caldo record nel fine settimana

Settembre comincia con un nuovo assaggio d’estate, e sarà un weekend ancora segnato da caldo e sole. L’anticiclone subtropicale africano torna infatti a dominare il Mediterraneo, spingendo le temperature ben oltre la media del periodo. Domenica sono attesi picchi fino a 35-36 gradi in diverse zone d’Italia, con valori elevati anche al Nord. Una situazione anomala per il calendario, destinata però a cambiare dalla prossima settimana, quando aria più fresca dal Nord Europa potrebbe portare temporali e un deciso calo termico.

Le previsioni

Anche il prossimo sarà un weekend (sabato 5 e domenica 6 settembre) di piena Estate. Grazie alla presenza costante dell’anticiclone subtropicale africano, oltre al tanto sole, sono previste temperature anomale per settembre, con picchi massimi fino a 35-36°C in diverse regioni. Sole e temperature ancora molto elevate. Il primo fine settimana di settembre sarà caratterizzato da un’ondata di calore a causa di una nuova (ennesima di questa stagione) pulsazione dell’anticiclone subtropicale africano sul bacino del Mediterraneo. Esso garantirà condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, con temperature eccezionalmente elevate per il periodo.

I territori

Le temperature massime toccheranno i valori più alti proprio nel corso della giornata di domenica, con picchi di 35-36°C previsti su grandi centri urbani come Firenze e Roma, oltre che nelle aree interne della Sardegna e della Sicilia. Un clima decisamente anomalo persisterà anche sulle pianure del Nord, dove si registreranno punte diffuse superiori ai 33-34°C (in Emilia fino a 37°C). La mappa qui sotto ci mostra l’anticiclone ben presente sul bacino del Mediterraneo. Possibile svolta dalla prossima settimana Ci attende dunque un weekend dai connotati ancora pienamente estivi, perfetto per chi desidera trascorrere ancora qualche giornata al mare o all’aria aperta. Un inizio di settembre che promette di farci vivere un vero e proprio prolungamento dell’Estate; per una svolta dovremo attendere la prossima settimana (indicativamente da Mercoledì 9 Settembre) quando delle correnti più instabili e fresche in discesa dal Nord Europa proveranno ad insidiare il campo di alta pressione innescando i primi rovesci temporaleschi a partire dalle regioni del Nord.

Fonte Ansa