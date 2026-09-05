Settembre cambia volto: dal caldo africano alle piogge atlantiche

Dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate, l’estate potrebbe avviarsi verso una decisa svolta. L’anticiclone africano garantirà ancora condizioni pienamente estive all’inizio della prossima settimana, soprattutto al Centro-Sud, con valori fino a 5-6 gradi oltre le medie. Da mercoledì 9 settembre, però, le correnti atlantiche potrebbero irrompere sull’Italia, portando piogge, temporali e aria più fresca. Un cambiamento destinato a rendere più dinamica anche la seconda parte del mese.

Le previsioni

Arrivano le conferme: stop al grande caldo, dalla prossima settimana tornano le piogge atlantiche sull’Italia. Insomma, dopo una lunga fase anomala ci attende una decisa svolta che ci condurrà verso condizioni più dinamiche e movimentate in vista della seconda parte del mese. L’inizio della nuova settimana (lunedì 7 e martedì 8 Settembre) avremo ancora una stabilità atmosferica specie al Centro-Sud, dove farà ancora molto caldo per via della solida presenza dell’anticiclone subtropicale africano che garantirà giornate pienamente estive, con temperature su valori ben al di sopra delle medie del periodo anche di 5-6°C. In molte città sono previsti oltre i 33-34°C. Da segnalare solamente il rischio di qualche temporale di calore sulle zone montuose di Alpi e Appennini durante le ore pomeridiane; non escludiamo che qualche rovescio possa interessare pure le zone di pianura a causa della tantissima energia potenziale in gioco e dei primi cedimenti del campo di alta pressione sul bordo settentrionale.

Il prosieguo della settimana

Successivamente, da mercoledì 9 settembre, l’abbassamento di latitudine delle correnti atlantiche permetterà la discesa di aria più fresca e instabile, pilotata da una serie di cicloni in scorrimento sull’Europa centro-settentrionale. Saremo di fronte ad una svolta atlantica. L’ingresso dell’aria fresca in scontro diretto con la massa d’aria calda e umida preesistente genererà forti contrasti termici: se ciò venisse confermato non escludiamo il rischio di fenomeni localmente intensi, specie sulle regioni del Centro Nord. Successivamente il peggioramento potrebbe interessare nella seconda parte di settimana pure il Sud. La vera notizia, tuttavia, riguarderà le temperature previste in sensibile calo con i valori che potrebbero portarsi fin sotto le medie climatiche dopo settimane a dir poco roventi. Verso una seconda parte di settembre movimentata. Questo primo vero “strappo” alla stagione estiva potrebbe spianare la strada a una seconda parte di settembre decisamente più movimentata con la possibilità di maggiori flussi perturbati ed un calo generale delle temperature.

Fonte Ansa