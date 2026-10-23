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Roma-Belfast senza scalo: il primo volo diretto dall’Italia per l’Irlanda del Nord

La nuova rotta da Roma Fiumicino al Belfast International collegherà i due Paesi tutto l'anno con due voli alla settimana

Di redazione
Foto di Jude Mitchell-Hedges: https://www.pexels.com/it-it/foto/opere-di-street-art-colorate-nel-centro-di-belfast-38263869/

L’Italia e l’Irlanda del Nord adesso sono più vicine. Una nuova rotta, senza scalo, collega Roma e Belfast due volte a settimana. Il volo inaugurale è partito oggi da Fiumicino diretto all’aeroporto internazionale della capitale nordirlandese, e i passeggeri hanno ricevuto voucher di sconto per visitare alcune delle principali attrazioni della città. 

Il primo volo diretto

È decollato oggi il primo volo diretto per Belfast International, che collega Roma all’Irlanda del Nord con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, operativo tutto l’anno. L’avvio della nuova rotta è stato celebrato con un’accoglienza speciale al gate di partenza a Roma Fiumicino, organizzata da easyJet in collaborazione con Aeroporti di Roma e Tourism Ireland. I passeggeri del volo inaugurale hanno ricevuto due voucher di sconto per visitare le attrazioni museali più iconiche di Belfast: Titanic Belfast e Game of Thrones Studio Tour.

Le rotte

Il nuovo collegamento si aggiunge alle rotte easyJet già disponibili da Roma Fiumicino verso Londra, Bristol, Manchester, Birmingham, Newcastle e Glasgow, rafforzando il ruolo del Regno Unito tra i mercati chiave dello scalo romano. Con Belfast salgono a 22 le rotte offerte da easyJet a Fiumicino, dove la compagnia, che ha inaugurato la propria base nel 2025, conta oggi tre aeromobili basati. La crescita proseguirà nella prossima stagione estiva: dal 30 marzo 2027, infatti, easyJet collegherà Roma Fiumicino anche a Edimburgo con due voli settimanali, il martedì e il sabato.

Fonte Ansa

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