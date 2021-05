Rischio nubifragi in alcune regioni, anticipo d’estate al sud

Ecco che cosa prevede il meteo in Italia per le prossime ore, dove ancora metà del Paese subisce i compi di una perturbazione atlantica

Non ci resta che pazientare, perché ancora quel clima primaverile di cui è piena la nostra immaginazione rimarrà confinato ai nostri sogni. Come affermano gli esperti de Il Meteo.it, infatti, parte d’Italia continua ad essere interessata da temporali e localmente anche grandinate, e nelle prossime ore 2 regioni rischiano nubifragi.

Responsabile del cattivi tempo che continua a contrassegnare questa primavera 2021 è il passaggio dell’ennesima perturbazione, che in queste ore ricopre il cielo di molte zone del Nord e di alcune del Centro. Si segnalano infatti precipitazioni sparse sotto forma di rovescio su Piemonte, Liguria, Lombardia, in Emilia Romagna e sul basso Veneto. Altre piogge sono in atto sulla Sardegna, su alcuni angoli della Toscana, delle Marche e fino al Lazio.

Ma non dappertutto il meteo è infelice: scendendo a sud, infatti, troviamo una maggior ingerenza dell’alta pressione sub-tropicale che mantiene condizioni meteo più stabili ed è alla base di un ulteriore e generale aumento delle temperature.

L’evoluzione nelle prossime ore

Nel corso del pomeriggio e della sera la perturbazione atlantica si sposterà verso levante. I fenomeni più intensi e diffusi infatti si andranno a concentrare soprattutto sull’est della Lombardia, sull’Emilia Romagna e soprattutto sulle aree del Triveneto dove sarà alto il rischio di nubifragi specie su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Continuerà tuttavia a piovere in Toscana, sul nord delle Marche fino alle zone più settentrionali del Lazio. Nel contempo il quadro meteorologico inizierà a dare segnali di ripresa sul Nordovest.

Piena estate invece al Sud dove oltre al soleggiamento i termometri saliranno anche un po’ troppo per la stagione, fino a toccare picchi localmente prossimi ai 37-38°C nelle aree più interne siciliane e pugliesi.

In seguito il fronte perturbato si allontanerà dal nostro Paese nel corso della prossima notte, preludio questo ad un martedì all’insegna del tempo in rapido e generale miglioramento.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.