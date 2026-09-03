Riscaldamento globale, rischio concreto dell’overshoot

Il riscaldamento globale si avvia verso il superamento della soglia di 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali, indicata dall’Accordo di Parigi come limite da contenere. Il nuovo rapporto dell’Unep avverte però che la partita non è ancora persa: nello scenario migliore, l’aumento potrebbe fermarsi a 1,8°C e poi diminuire. Per riuscirci servono tagli immediati alle emissioni, maggiore rimozione della CO₂ dall’atmosfera e interventi di adattamento per proteggere comunità ed economie dagli effetti del cambiamento climatico.

Il dato

Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di +1,5°C dai livelli pre-industriali (il limite più ambizioso dell’Accordo di Parigi), probabilmente entro i prossimi anni. L’allarme viene da un nuovo rapporto del Programma dell’Onu per l’Ambiente, l’Unep.

Gli scenari

Nello scenario più ottimistico, l’aumento della temperatura sarà di +1,8°C. La maggior parte degli altri scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto è possibile limitare la durata dello sforamento, e rientrare in breve tempo nei limiti dell’Accordo di Parigi. Il rapporto, intitolato “Limiting Overshoot” (Limitare il superamento della soglia), individua un percorso caratterizzato da “superamento, picco e successiva riduzione” come la migliore opzione rimasta per minimizzare l’entità e la durata di tale superamento, e tentare di tornare al di sotto di 1,5°C il prima possibile. Questo percorso prevede interventi massicci di mitigazione del cambiamento climatico: tagli immediati e costanti alle emissioni di gas serra, rimozione dell’anidride carbonica dall’atmosfera e stoccaggio tramite rimboschimento e altri metodi. La mitigazione deve essere accompagnata da azioni di adattamento al cambiamento climatico, per ridurre la vulnerabilità delle comunità e delle economie. “Il caldo torrido, gli incendi devastanti e le inondazioni letali di quest’estate sono un avvertimento di ciò che ci attende – ha dichiarato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres -. Dobbiamo rendere il superamento della soglia di 1,5 gradi il più contenuto e breve possibile. Ciò richiede un ‘superamento’ in termini di ambizione”.

Fonte Ansa