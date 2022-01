Rilevata una nuova “grande eruzione” del vulcano delle isole Tonga

E’ stata rilevata nella notte una nuova “grande eruzione” del vulcano sottomarino delle isole Tonga. Lo comunicano gli enti di monitoraggio geologico locali, riportati da Ansa. Quest’ultima eruzione, dopo quella che tre giorni fa ha innescato un forte tsunami nel Pacifico, è stata rilevata alle 23:10 di ieri ora italiana, secondo una allerta dell’australiano Volcanic Ash Advisory Center (Vaac), con sede a Darwin.

Il Pacific Tsunami Warning Center (Ptwc), con sede alle Hawaii, ha affermato di aver localizzato grandi onde anomale nella regione: “Potrebbero essere state generate da un’altra esplosione del vulcano a Tonga”, visto che “non sono noti terremoti di dimensioni significative” che possano averlo fatto.

A massive volcanic eruption has occurred on Tonga Island of Tonga. This event is extremely dangerous for those on and near the area closest to the eruption. A tsunami has been generated that we are closely monitoring as it crosses the Pacific.https://t.co/yVNo4MDqM7

