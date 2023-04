Le previsioni delle prossime ore: in arrivo una perturbazione

Pressione in calo al Nord, si avvicina una perturbazione. Cielo subito molto nuvoloso o anche coperto al Nord e con qualche pioggia o breve nevicata sui confini alpini. Nel corso del giorno le piogge, più moderate in montagna (neve inizialmente a quote alte), raggiungeranno le pianure occidentali e infine (in nottata) anche quelle orientali e l’alta Toscana. Altrove cielo poco nuvoloso. Nelle ore notturne e fino alle 8 di giovedì ci saranno piogge sulla Pianura Padana e nevicate a bassissima quota sulle Alpi.

Tempo: previsioni per i prossimi giorni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. MERCOLEDI 12 APRILE: Nord: Cielo subito coperto con piogge sui confini alpini, poi verso sere le precipitazioni raggiungeranno anche le zone pianeggianti. Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento, un cielo sereno e e un clima decisamente gradevole su tutte le regioni. Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo su tutte le regioni, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto GIOVEDI 13 APRILE: Nord: Maltempo al Nordest, in Liguria e Lombardia con temporali e nevicate sull’arco alpino. Venti di Libeccio e Scirocco; temperature stabili. Centro: La giornata trascorrerà con un tempo più instabile su Toscana interna, Umbria, Marche e basso Lazio, nubi irregolari altrove. Sud: Giovedì, pressione stabile su tutte le regioni; la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo; temperature in aumento. VENERDI 14 APRILE: Nord: Giornata con piogge residue sul Friuli Venezia Giulia e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite, non sul Friuli. Centro: La giornata sarà contraddistinta da piovaschi e schiarite sulle Adriatiche, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Sud: In questa giornata sono attesi dei rovesci o alcuni temporali su Gargano, Campania e rilievi calabresi, altrove ci sarà il sole.

Temperature Italia: minime della notte e delle ore 14

iLMeteo.it comunica le temperature delle ore 14 e le minime della notte registrate in alcune località italiane. Località’ TH14 Tmin Agrigento 21 8 Alessandria 18 10 Ancona 17 10 Aosta 19 7 Arezzo 18 7 Ascoli Piceno 18 8 Asti 21 9 Avellino 15 7 Bari 17 8 Belluno 14 6 Benevento 18 9 Bergamo 19 10 Bologna 19 9 Bolzano 21 8 Brescia 18 11 Brindisi 15 10 Cagliari 19 11 Caltanissetta 16 4 Campobasso 16 4 Caserta 18 7 Catania 21 11 Catanzaro 16 7 Cesena 19 10 Como 18 10 Cosenza 16 6 Cremona 19 11 Crotone 18 9 Cuneo 19 8 Enna 13 3 Ferrara 20 10 Firenze 18 13 Foggia 18 7 Frosinone 17 6 Genova 14 13 Gorizia 14 9 Grosseto 18 9 Imperia 17 13 Isernia 17 6 L’Aquila 15 4 La Spezia 14 14 Latina 17 9 Lecce 16 7 Lecco 19 11 Livorno 16 12 Lucca 16 12 Mantova 19 10 Massa 14 14 Matera 17 5 Messina 18 12 Milano 20 10 Modena 19 9 Monza 18 10 Napoli 17 10 Novara 20 10 Nuoro 19 7 Olbia 22 10 Oristano 17 10 Padova 18 8 Palermo 17 12 Parma 19 9 Pavia 20 10 Perugia 16 6 Pesaro 19 12 Pescara 16 11 Piacenza 20 11 Pisa 15 12 Pistoia 17 12 Pordenone 16 8 Potenza 13 2 Prato 17 12 Ragusa 18 6 Ravenna 19 12 Reggio Calabria 18 12 Reggio Emilia 19 9 Rimini 18 12 Roma 16 10 Salerno 16 10 Sassari 16 10 Savona 14 13 Siena 17 7 Siracusa 21 6 Taranto 19 8 Terni 19 7 Torino 19 9 Trapani 16 12 Trento 20 11 Treviso 17 8 Trieste 15 10 Udine 15 8 Varese 17 10 Venezia 16 9 Vercelli 20 9 Verona 18 10 Vicenza 18 8 Viterbo 17 5.

Fonte: Ansa