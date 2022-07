Le piogge torrenziali in Kentucky provocano vittime e distruzione

Le piogge torrenziali che stanno colpendo da giovedì mattina la regione statunitense dell’Appalachia – vasta area degli Stati Uniti orientali che attraversa gli Stati Usa dal Maine alla Georgia – hanno innescato alluvioni responsabili della morte di almeno otto persone.

L’acqua è tracimata da argini e pendii inondando case, stabilimenti e strade nel Kentucky orientale, in aggiunta ad aree della Virginia occidentale e meridionale. I soccorritori hanno utilizzato elicotteri per trarre in salvo numerose famiglie rifugiatesi sui tetti delle loro abitazioni.

Il National Weather Service (NWS) statunitense riferisce che in alcune aree sono caduti circa 15 centimetri di pioggia, rendendo impossibile il transito su diverse strade. Attesi fino a 8 centimetri di pioggia in più entro stasera.

Over the next 7 days, a large swath of precipitation will extend from the Desert Southwest thru the South Central US to the Mid-Atlantic, bringing increased threats for flash flooding as Excessive Rainfall may bring QPF totals as high as 5" in some locations thru Thu 08/04 🌧️ pic.twitter.com/S3WFyu4HLW

