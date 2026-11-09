Piogge e neve, seconda metà di novembre all’insegna del maltempo

Dopo una fase caratterizzata da condizioni atmosferiche meno dinamiche, lo scenario meteorologico italiano potrebbe cambiare nella seconda metà di novembre. Le ultime proiezioni modellistiche indicano infatti una ripresa della circolazione atlantica, con il possibile arrivo di nuove perturbazioni e precipitazioni diffuse su diverse aree della Penisola. L’evoluzione potrebbe favorire anche il ritorno della neve sulle principali catene montuose, mentre restano da definire le quote e la distribuzione dei fenomeni.

La ripresa del flusso atlantico

Le proiezioni a medio termine confermano per la seconda metà del mese di novembre una netta ripresa del flusso atlantico. Questo dinamismo oceanico si tradurrà nel ritorno di precipitazioni estese su gran parte del territorio nazionale, accompagnate anche da nevicate sulle montagne. Entrando nel dettaglio della circolazione emisferica, la chiave di volta di questo cambiamento va ricercata nella riattivazione della Depressione d’Islanda. Questa vasta area di bassa pressione sub-polare, motore primario del tempo oceanico sul settore euro-atlantico, è destinata a riprendere notevole vigore subito dopo la metà del mese.

Piogge diffuse al Nord e sul versante tirrenico

Gli effetti di questa evoluzione si faranno sentire a partire dal 15/17 di novembre. Secondo gli ultimi aggiornamenti del centro europeo le perturbazioni in arrivo dall’Atlantico interesseranno in modo particolare le regioni settentrionali e il settore tirrenico, aree che più di altre necessitano di un apporto pluviometrico significativo. Sono attese precipitazioni diffuse, localmente anche abbondanti.

Torna la neve su Alpi e Appennini

Parallelamente, il contatto tra le masse d’aria umida atlantiche e i contesti termici più bassi in quota favorirà il ritorno della neve sulle montagne. L’arco alpino e la dorsale appenninica potranno finalmente beneficiare di nevicate consistenti alle quote superiori. Sarà tuttavia necessario attendere i prossimi aggiornamenti per definire con precisione i flussi freddi annessi e valutare i conseguenti limiti delle quote neve, che dipenderanno dall’esatta traiettoria dei minimi depressionari secondari in sviluppo sul mare. La ripresa del flusso perturbato atlantico ripristinerà un regime autunnale dinamico, foriero di piogge e neve in montagna. Seguiranno ulteriori analisi modellistiche per monitorare la tempistica d’affondo dei singoli fronti perturbati e i dettagli previsionali a scala locale.

Fonte Ansa