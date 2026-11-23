Una nuova fase di maltempo interesserà l’Italia a partire da mercoledì 25 novembre, quando un vortice mediterraneo porterà piogge localmente intense, venti sostenuti e nevicate sui rilievi. Le precipitazioni coinvolgeranno soprattutto il Nord-Est, le regioni centrali e parte del Sud, con accumuli significativi in alcune aree. Il peggioramento proseguirà anche giovedì 26 novembre, seppure con una distribuzione irregolare dei fenomeni e temperature sostanzialmente stazionarie.

Piogge intense e neve sulle Alpi

Mercoledì 25 Novembre un vortice mediterraneo porterà piogge fino a 80-100 mm/24h su Nord-Est, Toscana, Lazio e Campania, irregolari al Nord-Ovest; l’aria fredda nelle vallate consentirà neve sulle Alpi oltre 1000-1100 metri, abbondante sopra 1800-2000 metri, mentre il richiamo mite la confinerà oltre 1700-1900 metri sull’Appennino centro-settentrionale, assente a sud. Scirocco e Libeccio tesi o forti agiteranno i mari fino a 2-3 metri; massime di 8-15°C al Centro-Nord e 15-20°C al Sud e sulle Isole Maggiori, minime di 4-9°C al Centro-Nord e 11-15°C al Sud.

Precipitazioni al Centro-Sud

Giovedì 26 Novembre le piogge proseguirebbero su Nord-Est e Centro-Sud con schiarite sottovento al Nord-Ovest, neve oltre 1200-1700 metri tra Alpi orientali e Appennino centro-meridionale, Scirocco e Libeccio tesi su mari molto mossi con onde di 2-3 metri e termiche stazionarie. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse ai rilevanti apporti pluviometrici, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

Fonte Ansa