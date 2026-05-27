Picco delle ondate di calore: quattro città da bollino rosso

Il picco dell’ondata di calore che ha toccato l’Italia a maggio si avvicina e per domani sono previste quattro città con il bollino ross, che segnala il livello massimo di allerta. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino. Il Nord registrerà temperature di otto-nove gradi sopra la media stagionale, poi il gran caldo lascerà spazio a precipitazioni e tempo instabile.

Livello massimo

Previste per domani quattro città con il bollino rosso, che nelle previsioni del ministero della Salute segnala il livello massimo delle ondate di calore: sono Bologna, Firenze, Roma e Torino, mentre nelle altre 23 città considerate prevalgono i bollimi gialli. La situazione va quindi migliorando, considerando che oggi sono ben 16 le città che si aggiudicano il bollino arancione, che corrisponde a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili.

Bollino arancione

Le città con il bollino arancione sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latin, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Bollino giallo (condizioni meteorologiche di pre-allerta) per Ancona, Genova e Napoli e poi Catania, Civitavecchia, Napoli che rimangono in questa categoria fino al 29 maggio. Nessun rischio (bollino verde), invece per Bari, Cagliari, Campobasso, Messina, Palermo e Reggio Calabria.

Il miglioramento

Domani la situazione migliorerà: la maggior parte delle città oggi con il bollino arancione passeranno a quello giallo. Tra queste Bolzano, Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Peggiorano, invece, passando dal bollino arancione a quello rosso, Bologna, Firenze, Roma e Torino e dal bollino verde a quello giallo Bari, Cagliari, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Venerdì le temperature scenderanno ulteriormente, tanto che ad aggiudicarsi il bollino verde saranno 9 città: Ancona, Bari, Brescia, Campobasso, Frosinone, Milano, Trieste, Venezia, e Verona. Unica città a peggiorare il suo status sarà Genova che passa dal giallo all’arancione.

Le previsioni

Nelle prossime ore l’Italia si prepara ad affrontare il picco dell’ondata di calore che ha caratterizzato gli ultimi giorni di maggio. Poi, a causa del caldo eccessivo, scoppieranno temporali, anche violenti, che abbasseranno leggermente le temperature. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “I termometri – afferma – toccheranno picchi di 36°C a Pavia, Piacenza, Cremona e Modena. Seguono a 35°C la Pianura Padana da Torino fino a Bologna, passando per Alessandria, Asti, Vercelli, Milano, Lodi, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Verona, Rovigo, Ferrara e Forlì”. Nel complesso, tutto il Nord segnerà un’estrema anomalia termica di 8-9°C oltre le medie tipiche di fine maggio. Anche al Centro si toccheranno picchi di 34-35°C, al Sud qualche punto in meno. Poi l’energia termica accumulata innescherà lo sviluppo di temporali pomeridiani localmente intensi e, con l’arrivo della pioggia, le temperature subiranno un leggero calo. Domani i fenomeni temporaleschi saranno più probabili inizialmente sulle Dolomiti, per poi estendersi giovedì al Nord-Est e a ridosso dei rilievi, coinvolgendo anche le adiacenti zone interne di pianura. Brevi rovesci sono attesi anche al Centro, in particolare tra la Bassa Toscana e il Lazio, con possibili sconfinamenti fino a Roma. Venerdì tuoni, fulmini e colpi di vento colpiranno in modo più incisivo l’area compresa tra la Lombardia, l’Emilia e il Basso Veneto. Per il weekend è infine previsto tempo instabile con sole pieno al mattino, locali temporali nel pomeriggio e cieli tersi la sera.

Fonte Ansa