Perturbazioni sull’Italia: previste piogge e temporali diffusi

L’autunno entra nel vivo sull’Italia con un deciso cambio dello scenario meteorologico. Un vortice di bassa pressione, in movimento dalla Sardegna verso il Meridione, sta condizionando pesantemente il tempo sulle regioni centro-meridionali con piogge diffuse, rovesci e locali temporali anche di forte intensità. Al contrario, il Settentrione beneficia di una maggiore stabilità atmosferica con ampie schiarite. Nelle prossime ore non sono previsti sostanziali miglioramenti: il Paese resterà nettamente spaccato in due tra maltempo insistente e contesti decisamente più tranquilli.

Un’Italia divisa in due tra stabilità e temporali

L’arrivo di una perturbazione ha cambiato il volto del tempo sull’Italia, riportando piogge, rovesci e temporali anche intensi. La situazione non sembra destinata a stabilizzarsi nelle prossime ore: un vortice in spostamento dalla Sardegna verso le regioni meridionali continuerà ad alimentare condizioni di marcata instabilità. Il risultato sarà un’Italia divisa in due, con il Centro-Sud maggiormente esposto alle precipitazioni e il Nord alle prese con un tempo più stabile, accompagnato anche da ampie schiarite. Già nelle prime ore della giornata i fenomeni interesseranno alcuni settori del Mezzogiorno, le zone interne del Centro e la parte più meridionale della Sardegna, assumendo localmente carattere temporalesco.

Piogge e temporali al sud, instabilità anche al centro

Nel corso della mattinata il tempo peggiore si concentrerà soprattutto tra il basso Tirreno e il versante ionico. Calabria, Basilicata e Puglia saranno tra le regioni più interessate da piogge e temporali che potranno risultare anche forti. Altre precipitazioni saranno possibili oltre che sul resto del Sud, anche sul Lazio, sull’Abruzzo, sulle Marche meridionali e sul sud della Sardegna.

Evoluzione pomeridiana e permanenza del vortice

Nel pomeriggio la differenza previsionale tra le diverse aree del Paese resterà evidente: al Nord e sulla Toscana prevarranno condizioni generalmente asciutte, mentre l’instabilità continuerà a interessare il Lazio con rischio di temporali anche a Roma e poi ancora l’Umbria meridionale, le Marche e l’Abruzzo. Saranno però ancora le regioni meridionali a risentire maggiormente dell’azione del vortice, con fenomeni persistenti e rovesci temporaleschi diffusi soprattutto lungo il basso Tirreno specie in Campania con rischio temporali a Napoli e in seguito sull’area ionica. Le precipitazioni potranno coinvolgere anche il Molise.

In serata il maltempo insiste, qualche piovasco al nordest

La sera non porterà una tregua generalizzata. Piogge e rovesci continueranno a interessare le stesse aree del Sud, mantenendo condizioni instabili anche su parte del Centro, in particolare tra Lazio e Abruzzo. Sul resto delle regioni centrali e al Nord il panorama sarà invece più variabile, con alternanza di nuvole e schiarite e un contesto nel complesso più tranquillo. Qualche disturbo potrà raggiungere occasionalmente l’estremo Nordest, soprattutto il Friuli Venezia Giulia, dove non si esclude qualche piovasco. La giornata si chiuderà dunque con differenze ancora marcate: maggiore stabilità atmosferica su buona parte del Settentrione e piogge sulle regioni centro-meridionali.

Fonte Ansa