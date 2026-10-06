Perturbazione atlantica: il ruolo del mare caldo nel rischio di fenomeni estremi

L’avvicinamento della prima vera perturbazione atlantica verso il bacino del Mediterraneo, prevista nel corso della settimana appena iniziata, riporta l’attenzione sulle temperature superficiali dei nostri mari e sulle possibili conseguenze atmosferiche. Con valori ancora prossimi ai 24°C su ampi settori del Tirreno, del Canale di Sicilia e dello Ionio, il contrasto con l’aria più fredda in ingresso da nord-ovest potrebbe favorire condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni intensi. La dinamica, tuttavia, dipenderà da diversi fattori atmosferici e orografici.

Il ruolo del mare caldo: calore latente e flussi di vapore

L’avvicinamento della prima vera perturbazione atlantica verso il bacino del Mediterraneo, prevista nel corso della settimana appena iniziata, accende i riflettori sullo stato termico dei nostri mari e sulle possibili conseguenze. Con temperature superficiali dell’acqua (SST, Sea Surface Temperature) ancora stazionarie attorno ai 24°C su ampi settori del Tirreno, del Canale di Sicilia e dello Ionio, il contrasto tra l’aria più fredda in ingresso da nord-ovest e la massa d’aria calda e umida preesistente rappresenta il fattore chiave per valutare la potenziale intensità dei fenomeni. Lontano da toni sensazionalistici, l’analisi della fisica atmosferica permette di comprendere perché questo quadro termico richieda un attento monitoraggio. Un bacino marittimo con temperature prossime o superiori ai 24°C funziona come un vero e proprio serbatoio energetico per l’atmosfera sovrastante. L’elevata temperatura dell’acqua incrementa l’evaporazione, caricando gli strati più bassi dell’atmosfera di ingenti quantità di vapore acqueo e calore latente. Quando questo flusso di aria calda e umida marittima viene scalzato da correnti più fredde e dense in quota, può aumentare l’energia potenziale convettiva disponibile (CAPE, Convective Available Potential Energy), creando le basi per lo sviluppo di moti ascensionali vigorosi.

La dinamica dell’impatto: il contrasto con le correnti da nord-ovest

L’ingresso di un cavo d’onda atlantico, alimentato da aria marittima polare o artico-marittima, attraverso la Valle del Rodano, innesca un profondo contrasto termico. Lo scontro tra i venti freddi e secchi di Maestrale/Libeccio in quota e i flussi umidi di Scirocco o Ostro al suolo può generare marcate linee di convergenza. In presenza di uno scarso scorrimento dei venti in quota, con ventilazione parallela al fronte o un blocco a est, i nuclei temporaleschi possono stazionare per diverse ore sulle medesime aree costiere o nelle immediate regioni retrostanti, dando luogo a temporali autorigeneranti. L’elevato contenuto di acqua condensabile (precipitable water) presente nella colonna d’aria può inoltre tradursi in rovesci di forte intensità, pur a fronte di una distribuzione delle piogge irregolare e a macchia di leopardo.

Prevenzione e monitoraggio

Sebbene la presenza di un mare a 24°C costituisca una condizione favorevole allo sviluppo di fenomeni intensi, essa non è una condizione sufficiente, da sola, a provocare un fenomeno alluvionale. Il verificarsi di effettive criticità idrogeologiche dipende infatti dalla combinazione di molteplici fattori sinottici e orografici: la precisa traiettoria del minimo depressionario, l’esatto posizionamento delle linee di convergenza e la risposta dei bacini idrografici locali. Per questa ragione, il monitoraggio costante dei modelli ad alta risoluzione e dei radar della Protezione Civile resta uno degli strumenti fondamentali per la valutazione e la gestione del rischio.

Fonte Ansa