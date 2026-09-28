Ottobre, tra perturbazioni e caldo anomalo: cosa può accadere

L’inizio dell’autunno potrebbe presentare caratteristiche particolari sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia. Le dinamiche atmosferiche previste nelle prossime settimane potrebbero infatti favorire un’alternanza tra passaggi perturbati e fasi più stabili e miti. I primi giorni di ottobre potrebbero essere segnati dall’arrivo di perturbazioni atlantiche, mentre successivamente non viene esclusa una fase caratterizzata da temperature superiori alla media. A incidere sull’evoluzione del tempo sarà anche il calore ancora presente nelle acque dei nostri mari.

Sblocco atmosferico nella prima parte del mese

Già nel corso dei primi giorni di ottobre sono previste delle perturbazioni atlantiche pienamente autunnali in arrivo sul bacino del Mediterraneo. Nel dettaglio, i modelli mostrano un potenziale surplus di precipitazioni su parte delle regioni del Nord e su quasi tutto il Centro-Sud come possiamo vedere dalla mappa qui sotto (il colore verde indica più pioggia del normale). A fare la differenza saranno verosimilmente le temperature superficiali dei nostri mari, ancora particolarmente elevate (fino a +5°C sopra la media stagionale). Il mare caldo agisce infatti come una fonte di energia per l’atmosfera, capace di fornire l’umidità e il calore necessari allo sviluppo di celle temporalesche particolarmente intense e organizzate.

Temperature sopra la media e l’ipotesi “Ottobrata”

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo (ECMWF) confermano una fase con temperature ancora superiori alle medie climatiche di riferimento verso la metà del mese su buona parte dell’Europa, Italia compresa. In particolare, sono attese anomalie positive fino a 3°C specie sulle regioni del Nord e parte di quelle del Centro. In questo contesto non si esclude la possibilità della tipica “Ottobrata”. Con questo termine storico (nato a Roma per indicare le tradizionali gite ottobrine fuori porta a fine vendemmia) in meteorologia si identifica un periodo di tempo stabile, soleggiato e insolitamente mite dominato dall’alta pressione, con giornate caratterizzate da temperature quasi estive nella prima parte dell’Autunno.

Scenari diversi per l’avvio di ottobre

Ci attende quindi un avvio di ottobre caratterizzato da scenari diversi: da un lato la possibilità di parentesi stabili e gradevoli con temperature miti, dall’altro la possibilità di fenomeni meteo intensi a causa dell’elevata energia termica ancora accumulata nei bacini meridionali. I prossimi aggiornamenti permetteranno di sciogliere le riserve sulla traiettoria precisa dei primi fronti perturbati.

Fonte Ansa