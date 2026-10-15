Ottobre cambia volto: quadro meteorologico in peggioramento

Le ultime analisi meteorologiche per il fine settimana delineano un quadro atmosferico caratterizzato da una marcata variabilità. Dopo una prima fase stabile e soleggiata su gran parte della penisola, la situazione è destinata a cambiare drasticamente. L’arrivo di una perturbazione atlantica interromperà il clima mite iniziale, portando un peggioramento delle condizioni meteo. Le piogge interesseranno in primis le regioni nord-occidentali, per poi estendersi gradualmente ad altre zone del Paese, aprendo così una fase più instabile.

La giornata di sabato

Gli ultimi aggiornamenti per il weekend hanno confermato condizioni inizialmente ancora stabili e soleggiate, con clima mite (Sabato 17 Ottobre), ma seguite dall’arrivo di una perturbazione che provocherà delle piogge, specie al Nord-Ovest, nella giornata di Domenica 18 Ottobre. Sabato clima piacevolmente mite. Già da oggi le condizioni meteo sono previste in miglioramento su buona parte dell’Italia grazie all’avanzata di un campo di alta pressione. Questa rinnovata stabilità atmosferica favorirà ampi spazi soleggiati e un aumento delle temperature anche nella prima parte del fine settimana. Nel corso di Sabato 17 Ottobre, infatti, in città come Firenze e Roma si toccheranno punte massime intorno ai 23-24°C, e valori simili si registreranno anche sulle due Isole Maggiori, favorendo così un clima piacevolmente mite.

Domenica: l’arrivo della perturbazione al Nord-Ovest e al Centro-Sud

Domenica arriva una perturbazione. Un cambiamento è invece atteso per la giornata di Domenica 18 Ottobre. Una vasta area di bassa pressione, localizzata sulla Scandinavia, convoglierà infatti un sistema perturbato verso l’Europa centrale, la quale influenzerà il meteo anche su parte dell’Italia. Il fronte atlantico provocherà un rapido deterioramento del quadro meteorologico in particolare sulle regioni di Nord-Ovest, dove tornerà la pioggia. Le precipitazioni, localmente di forte intensità a causa dei contrasti termici tra l’aria più fresca in arrivo e il calore accumulatosi nei giorni precedenti, interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto occidentale e Toscana. Con il passare delle ore, specie entro la sera, l’instabilità si estenderà gradualmente anche verso le due Isole Maggiori e la Calabria, dove si verificheranno dei piovaschi.

Prospettive per la prossima settimana: fase d’instabilità duratura

Questo peggioramento del quadro meteorologico non rappresenterà solamente un episodio isolato, ma aprirà una fase più dinamica sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Nel corso della prossima settimana, infatti, la circolazione depressionaria continuerà a influenzare l’Italia, favorendo il passaggio di ulteriori fronti perturbati.

Fonte Ansa