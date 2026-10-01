Ottobre cambia passo: perturbazioni atlantiche in arrivo

Ottobre è iniziato ma l’atmosfera continua a mostrare valori distanti dall’autunno. Nei prossimi giorni, infatti, l’anticiclone dovrebbe mantenere condizioni di generale stabilità, limitando l’arrivo delle perturbazioni più organizzate. Tuttavia, tra il 6 e il 9 ottobre, alcuni scenari previsionali indicano la possibile apertura di una fase più dinamica, con l’ingresso di correnti fresche dal Nord Europa, precipitazioni più diffuse e un calo delle temperature. Un’evoluzione ancora da confermare, ma che potrebbe segnare una svolta.

Ottobre ancora stabile sotto l’anticiclone

Ottobre è iniziato ma l’atmosfera continua a mostrare caratteristiche ancora lontane dal classico volto autunnale. La presenza di qualche nube e alcune variazioni locali non sembrano infatti sufficienti a modificare un quadro meteorologico che, nel complesso, resta piuttosto stabile. Anche l’avvio della prossima settimana dovrebbe mantenersi all’insegna di una pressione atmosferica elevata, con l’anticiclone ancora protagonista e capace di limitare l’arrivo delle perturbazioni più organizzate. I primi giorni potrebbero quindi trascorrere senza particolari scossoni, sebbene all’orizzonte inizino a comparire alcuni segnali che potrebbero anticipare un’evoluzione decisamente più dinamica.

Tra martedì 6 e mercoledì 7 primi segnali di cambiamento

La situazione potrebbe iniziare a mutare tra martedì 6 e mercoledì 7 Ottobre, quando una perturbazione di origine atlantica potrebbe riuscire a indebolire la struttura anticiclonica presente sull’Italia. I primi effetti, secondo l’attuale evoluzione, potrebbero manifestarsi soprattutto sulle regioni di Nordovest e lungo i settori tirrenici del Centro, con un progressivo aumento della nuvolosità e la possibilità di alcune precipitazioni. Si tratterebbe tuttavia soltanto dell’inizio di un cambiamento più ampio: nei giorni successivi, infatti, l’ingresso di correnti più fresche provenienti dal Nord Europa potrebbe rendere l’atmosfera maggiormente instabile e favorire una fase meteorologica decisamente diversa da quella osservata nelle ultime settimane.

Giovedì 8 e venerdì 9 possibile svolta autunnale

L’evoluzione più interessante potrebbe concretizzarsi tra giovedì 8 e venerdì 9, quando l’aria più fresca proveniente dal Nord Europa potrebbe interagire con la perturbazione atlantica, favorendo la formazione di una circolazione depressionaria in prossimità del medio e alto Tirreno. Qualora questa dinamica venisse confermata dai prossimi aggiornamenti, l’Italia potrebbe andare incontro a un marcato peggioramento, con il ritorno di precipitazioni più diffuse e organizzate e un sensibile calo delle temperature, con i valori massimi che potrebbero scendere anche di 5-6°C riportandosi verso i 18-20°C.

Una possibile fase più autunnale

Sarebbe dunque una possibile svolta verso condizioni decisamente più autunnali, dopo una fase caratterizzata da una notevole stabilità atmosferica. La distanza temporale impone però ancora prudenza: lo scenario dovrà essere seguito nei prossimi giorni in quanto i prossimi aggiornamenti del Centro Meteo Europeo, potrebbero modificare traiettoria, intensità e distribuzione degli eventuali fenomeni.

Fonte Ansa