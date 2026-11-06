Ottobre 2026 il più caldo di sempre: temperature +1,75 gradi sopra i livelli preindustriali

Il mese di ottobre più caldo mai registrato nell’anno – il 2026 – che si appresta a diventare il secondo a superare la soglia di 1,5 gradi centigradi oltre i livelli preindustriali, limite stabilito dall’Accordo di Parigi del 2015. A dirlo è il programma europeo di osservazione della Terra, Copernicus. Nel Pacifico tropicale l’effetto di El Niño si è intensificato durante l’ottobre 2026, toccando un nuovo massimo storico e superando i picchi osservati in precedenza. Inoltre, si prevede che la temperatura globale media del quadriennio 2023-2026 sarà oltre il +1,5°. “Evidenzia quanto sia diventato prolungato questo periodo di riscaldamento globale”, ha commentato Samantha Burgess, responsabile clima di Copernicus.

L’ottobre più caldo mai registrato

L’ottobre del 2026 è stato, a livello globale, l’ottobre più caldo mai registrato, con una temperatura media di 1,75 gradi centigradi superiore al livello preindustriale (1850-1900). Lo rende noto il servizio meteo della Ue, Copernicus. E’ stato il terzo mese consecutivo a superare la soglia di 1,5 gradi. E’ praticamente certo che la temperatura media globale del 2026 supererà di oltre 1,5 gradi il livello preindustriale, sforando il limite più ambizioso posto dall’Accordo di Parigi sul clima. Con un intervallo previsto compreso tra 1,56 gradi e 1,61, il 2026 diventerebbe il secondo anno solare, dopo il 2024, a superare la soglia di 1,5 gradi.

Le previsioni

Secondo Copernicus, è molto probabile che il 2026 diventi il secondo anno più caldo mai registrato, con una probabilità di circa l’80%, mentre esiste una possibilità del 20% che eguagli o superi il 2024, attualmente l’anno più caldo mai registrato. Si prevede inoltre che la temperatura globale media del quadriennio 2023-2026 supererà di oltre 1,5°C i livelli preindustriali. A ottobre, la temperatura della superficie del mare si è mantenuta su livelli eccezionalmente elevati. Al di fuori delle regioni polari, la temperatura media della superficie marina ha raggiunto i 20,95°C, il valore più alto mai registrato per il mese di ottobre, superando il precedente record stabilito nell’ottobre 2023.

L’intensità di El Niño

Nel Pacifico tropicale, dove le condizioni legate a El Niño hanno continuato a intensificarsi, l’anomalia mensile della temperatura superficiale del mare nella regione Niño 3.4 ha toccato un massimo storico di 3,21°C, superando i picchi osservati durante i precedenti episodi di El Niño di forte intensità.

L’Ue divisa in due

Nel frattempo, l’Europa ha vissuto il suo secondo ottobre più caldo mai registrato. A differenza di quanto accaduto a settembre e durante gran parte dell’estate, le temperature hanno fatto registrare gli scostamenti più significativi rispetto alla media nell’Europa orientale e in Scandinavia, mentre in gran parte dell’Europa occidentale e centrale le anomalie termiche positive sono risultate più contenute. In gran parte dell’Europa centrale e orientale hanno persistito portate fluviali eccezionalmente basse, che hanno interessato il Reno, il Danubio e la Vistola. In alcune zone dell’Europa occidentale, invece, la portata dei fiumi ha registrato una ripresa, grazie a un’attenuazione delle condizioni di siccità nel mese di ottobre rispetto a settembre. Forti precipitazioni e inondazioni hanno colpito diversi Paesi, tra cui il Regno Unito, l’Irlanda, la Spagna, la Grecia e la Turchia.

Periodo prolugnato

“Ottobre ha confermato la tendenza a un eccezionale riscaldamento globale, con temperature record sia a livello mondiale che sulla superficie degli oceani. Un fenomeno El Niño di intensità eccezionale sta aggiungendo ulteriore calore a un clima già riscaldato dalle attività umane. Il 2026 si avvia a diventare il secondo anno solare a superare la soglia di 1,5 gradi centigradi. È particolarmente significativo il fatto che anche la media quadriennale sia destinata a superare 1,5 gradi, il che evidenzia quanto sia diventato prolungato questo periodo di riscaldamento globale“. Lo ha dichiarato in un comunicato Samantha Burgess, responsabile clima presso il servizio meteo della Ue, Copernicus, commentando i dati resi noti oggi, per i quali l’ottobre 2026 è l’ottobre più caldo mai registrato.

Fonte Ansa