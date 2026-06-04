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Ondate di calore negli Usa: allerta per 150 milioni di persone

Il caldo intenso investirà gli Stati Uniti, dal New England alla regione del Mid-Atlantic, con punte fino a 38 gradi

Di redazione
Foto di Immo Wegmann su Unsplash

Gli Stati Uniti si preparano a fronteggiare il caldo intenso. Un’ondata di calore investirà il Paese dal New England alla regione del Mid-Atlantic, colpendo 150 milioni di persone. Le temperature potranno toccare punte di 38 gradi e si potrebbero registrare nuovi record fino a metà giugno, secondo il Washington Post.

Aria rovente

Un inizio di giugno relativamente fresco sta per lasciare il posto al caldo intenso negli Stati Uniti: una bolla d’aria rovente colpirà nei prossimi giorni 150 milioni di persone, dal New England alla regione del Mid-Atlantic. In diverse località, tra cui New York, le temperature supereranno i 32 gradi per almeno tre giorni consecutivi a partire a venerdì, ma in altre zone arriveranno fino a 38 gradi. Come riporta il Washington Post, si prevede che le ondate di caldo intenso si susseguiranno attraverso gli Stati Uniti fino a metà giugno, portando con sé la possibilità di temperature da record.

Fonte Ansa

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