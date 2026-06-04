Ondate di calore negli Usa: allerta per 150 milioni di persone

Gli Stati Uniti si preparano a fronteggiare il caldo intenso. Un’ondata di calore investirà il Paese dal New England alla regione del Mid-Atlantic, colpendo 150 milioni di persone. Le temperature potranno toccare punte di 38 gradi e si potrebbero registrare nuovi record fino a metà giugno, secondo il Washington Post.
Aria rovente
Un inizio di giugno relativamente fresco sta per lasciare il posto al caldo intenso negli Stati Uniti: una bolla d’aria rovente colpirà nei prossimi giorni 150 milioni di persone, dal New England alla regione del Mid-Atlantic. In diverse località, tra cui New York, le temperature supereranno i 32 gradi per almeno tre giorni consecutivi a partire a venerdì, ma in altre zone arriveranno fino a 38 gradi. Come riporta il Washington Post, si prevede che le ondate di caldo intenso si susseguiranno attraverso gli Stati Uniti fino a metà giugno, portando con sé la possibilità di temperature da record.
Fonte Ansa