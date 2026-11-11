Ondata di maltempo sull’Italia: piogge intense e forti venti

Nei prossimi giorni un’intensa configurazione ciclonica interesserà l’Italia, portando una fase di spiccata instabilità atmosferica. Un secondo e più strutturato fronte depressionario attraverserà la Penisola a partire dalla metà della settimana, innescando precipitazioni abbondanti, venti sostenuti di Scirocco e Libeccio, e un sensibile aumento del moto ondoso. Mentre il Centro-Nord farà i conti con piogge persistenti e nevicate sulle Alpi, il Meridione sperimenta valori termici decisamente miti per il periodo prima di un generale miglioramento atteso per la domenica.

La giornata di domani

Il transito di questo nuovo sistema frontale determinerà un’intensificazione delle precipitazioni fin dalla mattinata di domani, a partire dal Nord, interessando in modo particolare il basso Piemonte e la Liguria, per poi estendersi alle regioni del Nord-Est e al versante tirrenico, coinvolgendo Toscana, Umbria e Lazio con piogge abbondanti e in qualche caso persistenti. Lungo la fascia ligure, sui settori settentrionali della Toscana e sulle pianure meridionali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia gli apporti pluviometrici risulteranno particolarmente elevati, superando localmente i 100 mm/24h, mentre sulle regioni meridionali i fenomeni giungeranno solo in tarda serata. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse ai rilevanti apporti pluviometrici, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile. Sulle Alpi, l’afflusso di aria più fredda in quota manterrà il limite delle nevicate attorno ai 1800-2000 metri di altitudine, con accumuli moderati (fino a 20-30 cm) oltre i 2200 metri. Registreremo, inoltre, venti sostenuti di Scirocco sul Mar Tirreno e sull’Adriatico centro-meridionale, con raffiche stimate fino a 50-60 km/h e moto ondoso in deciso aumento, con altezza d’onda significativa compresa tra 1,5 e 2 metri al largo e mareggiate lungo i litorali esposti. Sotto il profilo termico, le temperature massime si attesteranno tra 11 e 14°C al Nord e tra 15 e 18°C al Centro, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori il costante richiamo di correnti meridionali favorirà valori miti per il periodo, con punte che toccheranno i 24-26°C su Puglia, Sicilia e Sardegna.

Venerdì

La circolazione ciclonica insisterà sul Mediterraneo centrale anche nelle ore successive, concentrando le precipitazioni più consistenti tra la Liguria di Centro-Levante, l’Emilia settentrionale, il Triveneto e nuovamente lungo la fascia tirrenica centrale e meridionale: a tal proposito, la Toscana registrerà, nel corso di venerdì 13 novembre, ulteriori apporti pluviometrici prossimi ai 100 mm/24h, a fronte di un versante adriatico caratterizzato da condizioni nettamente più asciutte. Sulle Alpi centro-orientali persisteranno deboli nevicate oltre i 1900-2000 metri di quota. La ventilazione tenderà a ruotare disponendosi moderata o tesa di Libeccio sui bacini tirrenici, mentre continuerà a soffiare da Scirocco sull’Adriatico centro-meridionale con raffiche fino a 50-60 km/h e mari fino a molto mossi. Il quadro termico manterrà una netta contrapposizione geografica, con valori contenuti al Centro-Nord e temperature sensibilmente superiori alla norma stagionale al Sud e sulle Isole Maggiori, favorite dal prolungato flusso temperato subtropicale.

Tendenza per il fine settimana

A partire da sabato 14 Novembre, nonostante una presenza ancora diffusa di piogge, la progressiva traslazione verso levante della depressione favorirebbe una graduale stabilizzazione atmosferica, a iniziare dalle regioni settentrionali. Tuttavia, solo domenica 15 Novembre avremo un tempo più stabile e prevalentemente asciutto su gran parte della Penisola, sebbene accompagnato da un sensibile calo termico notturno per irraggiamento nelle valli e sulle pianure interne.

Fonte Ansa