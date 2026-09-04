A dieci anni di distanza l’Andalusia registra nuovamente una temperatura di 45,7 gradi, il precedente risaliva al 6 settembre 2016. Durante la nuova ondata di calore che si è abbattuta sulla Spagna ieri, giovedì 3 settembre, è stata infatti toccata la temperatura più elevata del 2026, anche se non ha eguagliato il record assoluto del 14 agosto 2021 nel sud del Paese, quando a La Rambla furono toccati i 47,6 gradi.

Caldo torrido a settembre

Temperature record nel mese di settembre in Spagna per la nuova ondata di caldo torrido che si è abbattuta sulla penisola iberica a fine estate, facendo registrare temperature record ieri di 45,7 gradi in Andalusia, in particolare a Montoro.

Il precedente

A confermarlo oggi è stato il delegato territoriale dell’Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet), Juan de Dios del Pino, segnalando che si tratta della temperatura più elevata da inizio anno, che ha uguagliato i 45,7°C che erano stati registrati a Montoro, sempre in Andalusia, il 6 settembre 2016. Sebbene il record storico nel mese risale al 5 settembre dello stesso anno, quanto “furono registrati 46,5 °C a Marchena”, sempre nella regione al sud della Spagna.

La giornata più calda dell’anno

In dichiarazioni ai media, Del Pino ha spiegato che ieri, 3 settembre, “è stata la giornata più calda dell’anno in Spagna” che in comuni dell’Andalusia come Montoro e Andujar ha registrato un caldo torrido ai livelli della prima ondata di caldo estremo dell’estate, il 22 e 23 giugno, considerato anomalo per il mese di settembre.

Il record di Cordoba

Tuttavia, il record assoluto della colonnina di mercurio nella regione risale al 14 agosto del 2021, con i 47,6°C registrati a La Rambla, in provincia di Cordoba.

Fonte Ansa